6 Kasım haftası burç yorumları

4 Kasım Cumartesi sabah 10:02’den sonra, Satürn ileri hareketine başlayarak normal gücüne kavuşacak. Ancak yine de Balık’ta yer aldığı için maddeci özellikleri biraz daha esnek ve yumuşamış olacaktır. Satürn, geçmişten gelen kişisel karma borçlarınız ile çok yakından ilgilidir. Geri harekette olduğu yaklaşık 4,5 ay boyunca, eğer tarafsız gözle kişisel sorgulama yaptıysanız, yanlışlarınız ya da eksikleriniz üzerinde doğru bir düzeltme ve kurulum yapmaya karar verdiyseniz ya da yanlışlarınızdan ders aldıysanız, artık Satürn’ün doğum haritanıza bağlantı kurduğu noktalarda ve haritanızın Balık evi konularında kalıcı ve yeni bir düzen kurabilirsiniz. Eski bildiğine devam etmekte inat edenler ise ağlamaya devam edecekler.

Hafta boyunca; Balık’taki Neptün’ün, diğer su grubu Akrep kümeleşmesindeki Güneş, Mars ve Merkür’e yaptığı üçgen açı, haritalarınızın Balık ve Akrep evi konularında; soyut, sanatsal, sevgi taşıyan, girişken görüşmeler, yazışmalar, cinsel yakınlaşmalar, huzur arayışı, bilinçaltı ve gizemli konuları canlı tutacaktır. İlgili ev konularında; yönünüzü kaybetmeden, düşlere fazla dalmadan ve kontrolü elden bırakmadan biraz daha rahat hissedebilirsiniz. Sezgi ve duygularınızı yapıcı ve yaratıcı yönde kullanma zamanıdır.

Ayrıca; toprak grubunda bulunan; Pluto, Venüs ve Uranüs arasındaki büyük üçgen açı; beklenmedik ve şaşırtıcı duygusal ya da cinsel yakınlaşmaları, yenilikleri ve sağlam atılacak adımlarla yürüyen olumlu değişimleri harekete geçirme eğilimindedir.

YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın; ölümle ve cinsellikle ilgili en temel dürtüleriniz harekete geçebilir. Başkalarının maddi olanaklarını kullanırken; soyut kavramlar, gizemli konular ve yüksek sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. Bu konularla bağlantılı olarak; gizli saklı işler, ilişkiler, sanat çalışmaları ya da psikolojik konular da şanslı biçimde gündeme gelebilir. Ancak dikkat etmelisiniz. Çünkü soyut kavramların ve sezgilerin yoğunlaştığı bu günlerde, gerçeklerden uzak bir masal dünyasına dalarsanız, Satürn sizi sert biçimde uyarma eğilimindedir. Meslek, iş ortamı, sağlık, para kazanma, alacak ve borç hesapları gibi konularda, atacağınız gerçekçi adımlar sizi şanslı kılacaktır.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın konuları ağırlıklı olarak; kendinize en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz üzerinde yoğunlaşıyor. Bu ilişki türü; evlilik, söz, nişan, sevgili ya da ortağınız olabilir. Bu konu ile bağlantılı olan diğer konular; sosyalleşme arkadaşları, gruplaşmalar, takım çalışmaları ve diğer sosyal etkinlikler olabilir. Bu bağlantının temeli, duygu ve sezgilere dayanan soyut alanda olacak. Ancak buna dikkat etmelisiniz. Çünkü, soyut konular yoğunlaşınca, gerçeklerden uzaklaşma tehlikesi de olabilir. Eğer masal dünyasında kendinizi kaybederseniz, Satürn sizi sert biçimde uyandırabilir. Yabancılar, eğlence ve flörtleşme arayışları için mantıklı ve şanslı günlerdir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta daha ağırlıklı olan konularınız; iş, iş ortamı, sağlık, günlük sıradan alışkanlıklar, el becerileri, bakımını üstlendiğiniz kişiler ya da görev ve sorumluluklarınız hakkındadır. Bu konularla bağlantılı olarak; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve gelecek planlarınız üzerinde şanslı ve yaratıcı girişimler yapabilirsiniz. Ancak bunu yaparken; boş düşlere dalmamak ve gerçeklik alanından uzaklaşmamak koşulu vardır. Yoksa Satürn sizi acı gerçeklerle yüzleştirmek için kapıda hazır bekliyor olacak. Aile yadigarları, miras, gizli işler, gizli ilişkiler ya da şaşırtıcı yakınlaşmalar için mantıklı atacağınız adımlar size şans getirebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın ağırlıklı konuları; kişisel zevkler, eğlenceler, yarışmalar, kendinizi dışarıya gösterme ve anlatma, oyunlar, çocuklar ya da sevgili arayışları olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; yüksek eğitimler, davalar, uzak geziler, yabancılar, yabancı ülkeler ya da büyük çaplı işler ve planlar devreye girebilir. Bu alanlarda yükselen sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Ancak yine de gerçeklerden uzaklaşmamak ve masal dünyasına kaybolmamak koşulu vardır. Aksi duruma, Satürn’ün yüzleştireceği gerçekler sizi yorabilir. Ayrıca bu hafta uzak ya da yakın sosyal ilişkileriniz ile eş ya da sevgili gibi en yakın ikili ilişkinizde; gerçekçi ve kolaylaştırıcı enerjiler vardır.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın yoğun konuları; aile, ev, aile büyükleri, anavatan, aile yadigarları ya da doğup büyüdüğünüz yerler hakkındadır. Bu konularla bağlantılı olarak; miras, başkasına ait ya da ortaklı olan paranız, cinsellik, gizli saklı ilişkiler ya da bilinçaltı dürtüleriniz hareketli olacak. Bu bağlantılar; yükselen sezgileriniz ve soyut kavramlar üzerinden yürüyecek. Ancak dikkatli, uyanık ve gerçekçi olmalısınız. Yoksa, Satürn ayaklarınızı yere sertçe değdirmek için kapıda hazır bekliyor. Bunların dışında diğer genel durum; meslek, kariyer, gelecek planları, iş, sağlık ve para kazanma konularında sağlam adımlar atmak ve kazançlar elde etmek zamanıdır.

YÜKSELEN BAŞAK: Haftanın yoğun konuları; kardeşler, akrabalar, yakın dostlar, yakın çevre, komşular, diğer insanlarla kurulan iletişimler ve görüşmelerdir. Bu konularla bağlantılı olarak; eş, sevgili, ortak gibi en yakın olan ilişkinizde; soyut kavramların, sıcak ve sevgi dolu görüşmelerin, barış, huzur ve yakınlaşmanın arttığı günlerdir. Ancak kontrolü ve gerçekçiliği elden bırakmamalısınız. Çünkü Satürn de Neptün gibi en yakın ikili ilişkinizi etkileyecek konumdadır. Eğer düşlere dalarak, akıl kullanmayı bırakırsanız, Satürn sizi gerçeklerle yüzleştirmek için sert biçimde uyaracak. Ayrıca, uzaktaki biriyle; mantıklı bir aşk, meşk ya da yakınlaşma ve sevginizi gösterme şansı vardır.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın yoğun konuları; çalışarak kazandığınız para, maddi değeri olan eşyalar, birikimler, yatırımlar, ödemeler, alacaklar ya da borçlarla ilgilidir. Bu konularla bağlantılı olarak; iş ortamı, iş ya da sağlık alanında; duygu ve sezgilerinizi yaratıcı yönde kullanarak başarı ve huzur elde etme zamanıdır. Ancak yine de düşlere dalarak gerçeklerden uzaklaşmamalısınız. Çünkü Satürn de Neptün ile aynı evde duruyor ve eğer masal dünyasında kaybolursanız, sizi sert biçimde uyarmaya hazırlanıyor. Ayrıca, gizli bir duygusal ya da cinsel yakınlaşma ya da aile mirası gibi konular da gündeme gelirse, ayağınızı yere sağlam basmak, sizi şanslı kılacaktır.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta; çevresel ilişkiler kurma, yeni kişilerle tanışma, kendinizle ya da sağlığınızla ilgilenme ya da yapmak istediğiniz yeni başlangıçlar daha yoğun olacak. Bu temel konularla bağlantılı olarak; kişisel zevkler, flörtleşme ya da çocuklarla ilgili konularda duygusal ve sezgisel hareketlilik var. Her ne kadar duygu ve sezgileri kullanmak şanslı görünüyor olsa bile yine de özellikle kişisel zevk alanında, alkol benzerlerine ya da kafa karıştırıcı durumlara çok dikkat etmelisiniz. Yoksa Satürn sert biçimde ayaklarınızı yere değdirmek için hazırda bekliyor. Sosyal gruplaşmalar, yakın çevre ya da sevgili ve eş ilişkilerinde gerçekçi hareket etmek şansınızı yükseltir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın ağırlıklı konuları; soyut kavramlar, psikoloji, inançlar, hastaneler, gizli işler, gizli görüşmeler, yakınlaşmalar, gizli düşmanlar, duygu ve sezgilerin öne çıkması ya da bir yerde izole kalmakla ilgili olabilir. Bu temel konularla bağlantılı olarak; aile, ev, aile yadigarları, aile bireyleri ya da doğup büyüdüğünüz yerler arasında duygusal bir yakınlaşma ve huzur yaratacak gelişmeler olabilir. Ancak yine de pembe düşlere kapılmamak gerekiyor. Yoksa Satürn bu konularda sizi gerçeklerle karşı karşıya bırakabilir. Para, meslek, toplumsal konum, gelecek planları, iş ya da sağlık konularında atacağınız gerçekçi adımlar size şans getirecek.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta ağırlıklı olarak, benzer düşünceler ya da amaçlar için bir araya toplandığınız insanlar, gruplaşmalar, takım çalışmaları ya da girdiğiniz sosyal çevreler gündemde olacak. Bunlarla bağlantılı olarak; kardeşler, yakın akrabalar, yakın dostlar, komşular ya da her türlü görüşme ve iletişimleriniz daha huzurlu ve sakin geçmeye adaydır. Bu bağlantılar duygusal yakınlaşma sağlayabilir. Ancak yine de gerçeklerden kopmadan hareket etmelisiniz. Yoksa Satürn, gerçekçi yüzünü size sertçe gösterebilir. Ayrıca, yabancılar, flörtleşmeler, eğlenceler, kendinizi çevreye gösterme ve tanıtma gibi konularda akılcı davranışlarınız size şans getirici yönünde çalışıyor.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın ağırlıklı konuları; meslek, kariyer, toplumsal konum, yönetici kişilerle olan ilişkiler, iletişimler ya da gelecek planları ile ilgili olabilir. Bunlarla ilgili olarak; para alışverişleri, para kazancı, yatırımlar, ödemeler ya da alacak verecek hesapları arasında birbirlerini destekleyen kazançlı ve huzur veren olumlu bağlantılar kurabilirsiniz. Ancak bu olumlu bağlantıda dikkat etmeniz gereken şey, ayaklarınızı yerden kesmemektir. Eğer hesapların ve ölçünün dışına çıkarsanız, Satürn size sert bir uyarı verebilir. Ayrıca, akılcı hareket ederseniz; gizli cinsel yakınlaşmalar, aile yadigarları ya da miras gibi konular için şanslı zamandır.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta daha ağırlıklı olarak; yurt dışı konular, yabancı kişiler ya da ülkeler, uzun yolculuklar, eğitimler ya da büyük çaplı konular ve planlar üzerinde yoğunlaşacak gibi görünüyorsunuz. Bunlarla konularla bağlantılı olarak; duygusal ve sezgisel yeteneklerinizi kullanırsanız şansınız yükselir. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Çünkü; akıl, mantık ve gerçeklerden uzaklaşıp boş hayallere dalarsanız, bu defa Satürn sizi sert biçimde gerçeklerle karşılaştırmak isteyecektir. Eğer ayaklarınızı yere sağlam basarsanız; sosyal alandan ya da yakından tanıdığınız kişilerle ve belki de eş, sevgili gibi daha yakın ilişkide, duygusal ya da cinsel yakınlaşma olabilir.