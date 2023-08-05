7 Ağustos haftası burç yorumları

Doğum haritanızın Başak burcu evi, Mars’ın aldığı olumlu Uranüs ve Jüpiter açısı ile diğer evlere göre biraz daha canlı ve rahat görünüyor. Bu evinizin konularında; cesaretli ve hızlı girişimler, yeni adımlar, teknolojik buluşlar, merak duyma, bilgi edinme, görüşme, anlaşma ve gezi gibi etkinliklerde şanslı olabilirsiniz. Ancak yine de Başak evine karşıtlık yapan Satürn, evin konularında hakkınızı savunmak ya da derdinizi anlatmak için biraz kararsızlık ya da belirsizlik yaratabilir. Böyle durumlarda mantıklı olanı seçin.

Doğum haritanızın Aslan burcu evi de yine yoğunlaşan konuları gösteriyor. Ancak Mars’ı harekete geçiren Boğa evindeki Jüpiter ve Uranüs, Güneş’e aynı düzeyde iyi davranmayacak gibidir. Boğa evindeki bu gezegenler Güneş’in yakıcı ve yıkıcı öfkesini harekete geçirecek görünüyor. Bu yüzden haritanızın Aslan burcu ev konularında; yavaş, sakin, abartısız, ölçülü ve soğukkanlı olmalısınız. Eğer bunları başarabilirseniz, özgün ve saygı gören bir lider olma şansı doğabilir. Yoksa, kontrolsüz öfke başınıza iş açabilir.

Balık burcundaki Neptün; Pluto ve Uranüs ile olumlu bir küçük üçgen açı kalıbı oluşturuyor. Bunun anlamı, özellikle Balık evinizin konularında, duygularınızı ve sezgilerinizi kullanarak; cinsel alanda ve sıra dışı konularda yeni fırsatlar bulabileceğinizi, soyut alan çalışmaları, sanat ya da medyumluk gibi etkinlikler için uygun zaman olduğunu söyler.

YÜKSELEN KOÇ: Şanslı konumdaki Başak evinizde; iş arkadaşları, iş ortamı, sağlık, bakımını yaptığınız kişiler ve astlarınız ile ilgili hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; para kazanmak için yeni bir anlaşma, büyüme, açılma cesur girişimler, kararlı davranışlar, meslek ve kariyerde başarı kazanma gibi şanslarınız var. Ancak yine de iş ya da sağlık konusunda diğerleri ile fikir ayrılığınız olabilir. Duygusal kimliğinizi diğerlerine gösterme ve bu yolla yeni flörtleşmeler de şanslıdır. Ancak dikkatli ve kontrollü olmazsanız bu konu aynı zamanda size beklenmedik biçimde ve önemli miktarda para da kaybettirebilir. İçsel dünyanız, dinsel inançlarınız, huzur arayışlarınız için de iyi zamandır. Bilinmeyene yolculuk için duygu ve sezgilerinizi kullanabilir, bu yolla sanat yapabilir, para ya da kariyerde bir yöneticilik kazanarak mutlu olabilirsiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Şanslı konumdaki Başak evinizde; kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşmeler, yarışmalar ya da çocuklarla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; eğlence, gezi, bilgileme, tanınma ya da para kazanma için şanslı günlerdir. Yeni tanışmalar, hızlı görüşmeler ya da anlaşmalar yaşamınıza heyecan katabilir. Ancak yine de katıldığınız gruplar ile kişisel zevkleriniz birbirinden farklı olursa, durumu idare etmelisiniz. Aile, anne ya da kadınlarla sevgi dolu anlar, eski acılarınıza iyi gelecek ve sizi mutlu edecektir. Ancak aile, ev ya da baba ile ilgili konularda; ölçülü, yavaş ve kontrollü olmalısınız. Yoksa beklenmedik biçimde olaylar büyüyerek, yakıcı ve yıkıcı gelişmelere dönebilir. Sosyal gruplaşma ya da toplantılarda duygu ve sezgilerinizi harekete geçiren gizemler hakkında bilgilenme, tanınma, sevilme ve yabancılarla olan ilişkilerde, yakınlaşma zamandır.

YÜKSELEN İKİZLER: Şanslı konumdaki Başak evinizde; ev, aile, aile büyükleri, aile yadigarı, doğup büyüdüğünüz yerler ya da çocukluğunuzdan gelenler hakkında hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; derin ve gizli bilgiler alma, maddi ve manevi kazançlar, soyut alanda ya da sanatta büyüme, beklenmedik ve hızlı girişimlerle kazançlı çıkma, mutluluk ve huzur duyma zamanıdır. Ancak yine de aileniz ile mesleğiniz arasında ikilemde kalma olasılığı da vardır. Yakın akrabalar, kardeşler ya da dostlarınızla iyi ilişkiler ya da görüşmeler sosyal arkadaşlık çevresindeki eski bir acıya iyi gelecektir. Ancak yine de yakın çevreden biri için, ani gelişen üzücü bir sağlık haberi de duyabilirsiniz. Meslek ve kariyerde duygu ve sezgilerinizi ya da yaratıcı yeteneklerinizi kullanarak büyüme, yükselme ve biriyle cinsel yakınlaşma gibi fırsatlar sizi mutlu edebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Şanslı konumdaki Başak evinizde; kardeşler, akrabalar, yakın dostlar, kısa geziler, kısa eğitimler ve her türlü haberleşmeler hakkında hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; yeni sosyal gruplara katılabilir, diğer insanlarla birlikte çalışabilir ya da beklenmedik grup gezileri gündeme gelebilir. Ancak yine de bu konularda uzaktaki yaşlı birisi ya da bir yönetici ile fikir ayrılığına düşme olasılığı da vardır. Para kazanma, yatırımlar ya da birikimler meslek ve kariyerdeki eski bir acıya iyi gelecek. Ancak eğer sosyal gruplaşmalarda ve eğlence harcamalarınızda; dikkatli, kontrollü ve ölçülü olmazsanız, bu yüzden önemli bir miktar para kaybetme olasılığı da vardır. Uzaktaki kişilerle, yabancılarla ya da dinsel inançlarla ilgili olarak huzur duyabileceğiniz, yeni gruplara katılabileceğiniz ve belki de bir sevgili bulacağınız fırsatlı günlerdir.

YÜKSELEN ASLAN: Şanslı konumdaki Başak evinizde; para kazanma, yatırımlar, birikimler, alacaklar, borçlar ya da harcamalarınız hakkına; canlı, hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle olan iyi ilişkiler ve üst düzey bir mevki elde etmek için şanslı günlerdir. Ancak yine de yaşlı birinin kullanım önceliği olan bir para ya da miras konusunda fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Uzaktaki biriyle ani gelişen duygusal bir yakınlaşma ya da su üzerinden gidilen uzun bir yolculuk gündeme gelebilir. Aslan kişiliğinizden gelen ve bazen yakıcı yıkıcı olan davranışlarınız, özellikle meslek, kariyer ve yönetici ilişkileri üzerinde gerilim yaratabilir ve kaybettirici bir etki yapabilir. Sosyal gruplardan ya da toplantılardan gelen beklenmedik yakınlaşmalar ve cinsel arayışlar için bu hafta gizli saklı ilişkiler kurma fırsatı vardır.

YÜKSELEN BAŞAK: Şanslı konumdaki Başak evinizde; yeni tanışmalar, yeni adımlar, yeni başlangıçlar, cinsel yakınlaşmalar, haberleşmeler, görüşmeler ve canlı girişimler hakkında hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; yabancılar, uzaktakiler, uzun yolculuklar, yüksek eğitimler, hukuk konuları, kültürel konular için şanslı zamandır. Kişiliğiniz hakkında, eş ya da sevgili konusunda yaşlı biriyle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Gizli saklı aşk-meşk ve cinsel yakınlaşmalar için iyi zamandır. Buna rağmen gizli saklı konular tehlikeli de olabilir. Özellikle dinsel inançlar, sanat çalışmaları ya da gizli düşmanlarınız; yabancılar, davalar ya da uzun yol kazaları ile bağlantılı sıkıntılar yaratabilir. Bu konularda beklenmedik sertleşmeye, aşırılıklara, yakıcı ve yıkıcı durumlara girmemekte yarar varır. Cinsel ya da duygusal birliktelik için uzaktaki biriyle sürpriz bir yakınlaşma ya da sevgili olmak için fırsatlar var.

YÜKSELEN TERAZİ: Şanslı konumdaki Başak evinizde; soyut kavramlar, sanat çalışmaları, gizli saklı işler, ilişkiler, gizli düşmanlar ya da sağlık hakkında; canlı, hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; cinsel yakınlaşmalar, başkalarına ait maddi olanaklar, miras, vergi, sigorta ya da fizik ötesi konular için şanslı zamandır. İş yerinde yaşlı kişilerle ya da bir yönetici ile fikir ayrılığına düşmemeye dikkat etmelisiniz. Sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle cinsel yakınlaşma arayışları tehlikeli olabilir. Ancak sosyal gruplaşmalar üzerinden daha duygusal sevgili ilişkileri için iyi zamandır. İş ortamı, iş arkadaşları, astlarınız, bakımını yaptığınız kişiler ya da sağlık konularında duygu ve sezgilerinizi verimli biçimde kullanabileceğiniz günlerdir. Bununla bağlantılı olarak; mutlu ve huzurlu hissedeceğiniz; ortaklı paralar, miras ya da aile içinde bazı yeni fırsatlar olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Şanslı konumdaki Başak evinizde; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz gruplaşmalar, birlikte yapılan ekip çalışmaları ya da toplantı gibi etkinliklerde; canlı, hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; yeni sevgili ya da heyecan verici eş ilişkileri gündeme gelebilir. Belki de birlikte eğlenceli uzun gezilere çıkabilirsiniz. Sosyal gruplaşma etkinlikleri eğer kişisel zevklerinize uymuyorsa, buna uyum ve hoşgörü göstermekte yarar vardır. Ayrıca, meslek, kariyer, gelecek planları ve yöneticilerle olan ilişkiler ile eş ya da sevgili ilişkisi arasında bir bağlantı kurmak bugünlerde tehlikeli ve sakıncalı olabilir. Abartılar ve ölçüsüzlük; yakıcı ve yıkıcı durumları ortaya çıkabilir. Duygu ve sezgilere dayanan sevgili ve eş ilişkileri ya da yeni arayışlar, bu günlerde yeni fırsatları gündeme getirebilir. Yakın çevredeki bir değişim de buna yardımcı olabilir.

YÜKSELEN YAY: Şanslı konumdaki Başak evinizde; meslek, kariyer, gelecek planları, toplumsal konumunuz ya da yöneticilerle olan ilişkilerde; canlı, hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; iş ortamınızda, işyerinde, iş arkadaşları ile ya da sağlığınız ve bakımını üstlendiğiniz kişiler hakkında şanslı görünüyorsunuz. Ancak meslek ve kariyer hakkına, eşiniz ya da babanızla zıtlaşmamaya dikkat etmelisiniz. Yabancılar ya da uzaktaki kişilerle olan sevgi bağlarınız, çocuklarla ilgili eski yaralara iyi gelecektir. Ancak yine de dikkat etmelisiniz. Çünkü yabancılar, uzaktaki kişiler, uzak akrabalar ya da uzun yolculuklar; iş, sağlık ya da başkalarının bakımı ile ilgili olarak beklenmedik kriz ya da kazalara neden olabilir. Aile ve ev konularında duygu ve sezgilerinizi mutlu ve huzurlu tutan durumlar, yeni iş ve para kazanma fırsatları görünüyor.

YÜKSELEN OĞLAK: Şanslı konumdaki Başak evinizde; yabancılar, uzaktakiler, yüksek eğitimler, yabancı kültürler ve davalar hakkında; canlı, hızlı ve olumlu gelişmeler vardır. Bu konularla bağlantılı olarak; kişisel zevkler, eğlenceler, geziler, flörtleşmeler ya da çocuklarınız ile olumlu ve kolay akan ilişkiler için şanslı zamandır. Ancak yine de yabancılar ya da uzaktaki kişiler ile yaşlı bir akraba ya da erkek kardeş arasındaki zıtlaşmaya düşmemelisiniz. Aile ile ilgili eski bir acı ya da üzüntü, bugünlerde miras konusundaki karşılıklı uyum ile çözülecek gibidir. Cinsel yakınlaşma arayışları ve flörtleşmeler için tehlikeli kaza ve krizlere karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevreden biriyle belki eğlenceli zaman geçirme, belki de beklenmedik bir flörtleşme ve buna bağlı olarak kişiliğinizde önemli bir değişim göstermek için fırsatlı günlerdir.

YÜKSELEN KOVA: Şanslı konumdaki Başak evinizde; başkalarının maddi olanakları, cinsellik, miras, vergi gibi konular, ortaklı paralar ya da fizik ötesi alan ile ilgili; canlı hızlı ve olumlu gelişmeler olabilir. Bu konularla bağlantılı olarak; aile, ev, aile büyükleri, vatan ya da doğup büyüdüğünüz yerler hakkında şanslı günler sizi bekliyor. Para konusunda fazla tutucu ve cimri olmanız, diğer kişilerle ya da paranın diğer ortağı ile zıt durumlar yaratabilir. Eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız; kardeşler, dostlar ya da akrabalarla ilgili eski bir üzüntüyü şifalandıracak gibidir. Ancak eş, sevgili ya da ortağınız ile aile içi, ev ya da aile büyükleri hakkında beklenmedik sorunlar ya da krizler yaşayabilirsiniz. Para kazanma, alacaklar, borçlar ya da birikimleriniz için huzurlu zamanlardır. Bunun için ailenizin maddi desteğini alabilirsiniz. Bu durum psikolojik yapınızı da değiştirebilir.

YÜKSELEN BALIK: Şanslı konumdaki Başak evinizde; eş, sevgili ya da ortak gibi en yakın ikili ilişkiniz hakkında; şanslı, canlı ve olumlu gelişmeler görünüyor. Bu konularla bağlantılı olarak; yakın çevre, dostlar, akrabalar, kardeşler ya da her türlü iletişim kurma yolları arasında şanslı bir akış var. Bu konularda cesur girişimler, görüşmeler ya da kısa geziler için iyi zamandır. Ancak yine de kendinizle ters düştüğünüz durumlar olursa, daha esnek olmakta yarar vardır. İş yeri, iş arkadaşları ya da iş ortamı ile bağlantılı olarak, para konusundaki eski bir üzüntüyü iyileştirme zamanıdır. İş ortamı, iş arkadaşları ya da sağlıkla ilgili konuları yakın dostlar ya da akrabalarla bir araya getirmemekte yarar vardır. Çünkü yakıcı ve yıkıcı gelişmeler olabilir. Bugünlerde; hem sosyal gruplaşma çevreniz, hem de yakın dostlarla olan iletişimler ya da görüşmeler sizi mutlu ve huzurlu yapacak fırsatlar doğurabilir.