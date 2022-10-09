9 Ekim dolunayı ve 10 Ekim haftası

Öncelikle; 25 Ekim Güneş Tutulması ve 8 Kasım Ay tutulması nedeniyle, içinde bulunduğumuz günlerde ve birkaç ay sonrasındaki her dolunay ve yeniay günlerinde, deprem tehlikesinin hassas fay hatlarında devam edeceğini unutmamak gerekir. 1-2 haftadır dünyada ve ülkemizde olan depremler de bunu zaten gösterdi Ayrıca, geçtiğimiz haftanın yazısında belirttiğim diğer olumsuz göksel yerleşimleri de göz önüne alacak olursak; kazalar, yaralanmalar, su baskınları, zehirlenmeler, yalan dolan kandırma, saldırganlık, uyuşturucu ya da kafa dalgınlığı ile gelecek patlama, yaralanma ya da yangın gibi durumlarla karşılaşma riskimiz devam ediyor. Birkaç ay daha; dinsel inançların kullanılabileceği, alkol benzerleri yüzünden ya da dalgınlıkla kandırılmaya karşı zihninizin olabildiğince uyanık, akılcı ve gerçekçi kalması gereklidir.

9 Ekim gece yarısı gerçekleşen dolunay, özellikle Cumartesi, Pazar ve 10 Ekim haftasında; sonlandırma ve kaçma isteğinizi kabartacak duygusal dengesizlikler, duygusal beklentilerde düş kırıklığı, eski duygusal acıların yeniden gündeme gelmesi gibi inişli çıkışlı ve kararsız ruhsal durumlar yaratma eğilimindedir. Neptün’ün Mars karesine, dolunay günleri de eklenince, özellikle duygusal ve sezgisel yeteneklerinizi yanlış ya da olumsuz yönde kullanma ya da etkilenme riskine kaşı olabildiğince gerçekçi, uyanık, kontrollü ve ölçülü kalmalısınız. İyi haber, gökyüzünde bunu kolaylaştıracak bir büyük üçgen var.

Olumlu haberlere gelince; şansı ve yeni olanakları gündeme getiren hava elementinin büyük üçgeninden yararlanmak gerekiyor. Bunun hava elementinde oluşu; biraz kararsız, kalıcılık ve denge arayışında, ancak sosyal ve iletişim yönü güçlü olan burçların etkisini gösterir. Büyük üçgeni yapan Güneş, Satürn, Mars ve Venüs gezegenleri; güçlü, kararlı, hırslı, girişken, enerjik ve cinsel-duygusal etkinliklerin yüksek olacağını anlatır. Yaşamınızdaki dikkat etmeniz gereken ya da yararlanmanız gereken konuları yükselen burçlarınıza göre okuyabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın yoğun konuları; eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkinizdir. Ancak bu yoğunlaştığınız konularda çok dikkatli olmanız gereken durumlar var. Yakın ikili ilişkiniz ile yaşayacağınız farklı bakışlar, kişilikler, anlaşmazlık, geçimsizlik, kararsızlık, eski acıların canlanması, çelişkili durumlar ya da belirsizlikler bu hafta can sıkıcı olabilir. Eğer dikkat etmezseniz ilişki sonlanmaya doğru gidebilir. Yapmanız gereken; genel alışkanlığınız olan sert, inatçı, kontrolsüz ve ölçüsüz davranışlarınızı artık yumuşatma, geri adım atma, daha barışçı, uzlaşmacı ve anlayışlı olmaktır. Bunu başarabilirseniz; yakın ilişkinizde ve kişiliğinizde olumlu yönde gelişme, eski bir acının tamiri, yakın akraba ve yakın çevre ile birlikte yeni sosyal gruplara ya da toplantılara katılma şanslarınız da yükselecektir. Değilse, eş ya da sevgili ilişkisinde kopmaya yakın durumlar, yakın akraba ve yakın çevre ile psikolojik çatışmalar ve sorunlar, iş ortamındaki insanlarla sertleşen tartışmalar ya da anlaşmaların bozulması gibi olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Mesleğinizdeki önemli bir değişim, yeni para kazanma yolları ya da iş anlaşmaları yaratabilir. Sosyal konumunuzdaki ya da mesleğinizdeki bu yavaş değişim, uzun sürse bile sizin için yararlıdır. Bu yüzden, daha sonrasını bugünden göremeseniz bile bu değişimi kabullenmelisiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın en yoğun konuları; sağlık, iş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan işler, hizmetler, kişisel beceriler ve bakmakla yükümlü olduğunuz hayvan ya da insanlardır. Ancak dikkat etmeniz gereken durumlar vardır. Çünkü yoğun olduğunuz bu konular; diğerleri ile fikir ayrılığı, farklı bakışlar, anlaşmazlıklar ya da çelişkili durumlar yaratabilir. Psikolojik sağlığınızı bozabilir, duygusal ve ruhsal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz, eski bir psikolojik sıkıntı tekrar gündeme gelebilir. Yapmanız gereken; geri adım atmak, anlayış göstermek, inat etmemek, anlayışlı, dengeli, uyumlu, barışçı ve uzlaşmacı olmaktır. Bunu yaparsanız ayrıca; iş, meslek, kariyer, para kazanma konularındaki girişimlerinizde de şanslı ve başarılı olabilirsiniz. Davranış alışkanlığınız olan inatçı, katı, eskiye bağlı davranışlar özellikle gelecek planları, kariyer ve yönetici ilişkilerinde kaybetmeyle bitecek bir son getirebilir. Bu yüzden artık inadı bırakmalısınız. Dürüst ve disiplinli kişiliğiniz yabancılarla olan ilişkilerde, hukuk alanında, büyük amaçlarınızda ve özellikle uzaktaki ya da yabancılarla olan meslek değişikliklerinde yeni şanslı durumları ya da anlaşmaları gündeme getirebilir. Genel olarak para yönünden şanslı olsanız bile, yine de kazandığınız parayı harcarken yavaş, hesaplı ve heyecansız olmalısınız. Özellikle sosyal gruplaşma ya da kişisel zevkler yüzünden kayıp yaşayabilirsiniz. Uzaktaki ya da yabancı olan kişiyle; yazışmalar, görüşmeler ve flörtleşmeler için iyi zamandır.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın yoğun konuları; kişisel zevkleriniz, kendinizi öne çıkarıp gösterme isteğiniz ve yeteneğiniz, flörtleşmeler, yarışmalar, hizmet sektörü, şans oyunları ya da çocuklarla ilgilidir. Ancak dikkat, bu konularda diğerleri ile görüş ayrılıklarınız, anlaşmazlıklarınız ya da katıldığınız gruplardan tanıdığınız kişilerle çelişkili durumlarınız olabilir. Bu konular üzerinden bir bitiş yaşamak istemiyorsanız, diğerlerine karşı daha barışçı, anlaşmacı ve uzlaşmacı olmalısınız. Bunu başardığınızda; gruplaşma arkadaşlarınız, dernekler, toplantılar gibi etkinliklerde daha rahat ve huzur bulabilirsiniz. Konuşma ve iletişim yeteneğiniz ile özellikle yabancı kişileri etkileme ve meslekte yeni girişimlerle bir düzen kurma şansınız da vardır. Hukuk davalarınız ya da yurt dışı işleriniz için de şanslı zamandır. Aileden kalan miras ya da aile yadigarları hakkında uzun süreli, değişik bir anlaşma ya da plan işinize yarayabilir. Ancak onlarla kuracağınız iletişimde kesinlikle yumuşak başlı ve anlayışlı olmalısınız. Gerginlikler size yaramaz. Gergin davranışlarınız ayrıca, meslek ve kariyerinize de zarar vericidir. Meslek alanınıza diğer zarar verme olasılığı, alkol benzeri alışkanlıklarınız olabilir. Dikkatli olmak ve olası istenmeyen durumlardan kaçınmak sizin elinizdedir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Hassas, alıngan ve kırılgan yönleriniz bu hafta biraz incinebilir. Meslek, yönetici, kariyer, aile, anne ya da baba ile olan ilişkilerde dengesizlikler, fikir ayrılıkları, sosyal konumda eski duygusal acıların yeniden gündeme gelmesi, meslek ortamında para ya da mevki kaybı, sevgi duygularının iniş çıkışlı olması, uykusuzluk gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda yapmanız gereken; duygusal davranışları bırakıp, biraz daha gerçekçi olmak, dengeyi bulmaya yardım edecek olan geri adımları atmaktır. Kardeşler, akrabalar ya da yakın çevreniz ile sert tartışmalar ya da onlardan birinden yaralanma ameliyat gibi olumsuz haberler duyabilirsiniz. Onlarla iletişimlerinizde daha yapıcı ve anlayışlı olmakta yarar vardır. Uzaktaki kişilerle olan din, inanç, uyuşturucu ya da alkol bağlantılarınız yüzünden iç dünyanızda öfke, zarar görme ya da saldırganlığa eğilim olabilir. Biraz mesafe koymak iyi gelebilir. İyi haber; ruh sağlığınıza iyi gelecek cinsel ve duygusal yakınlaşmalar, aileden gelecek maddi destek olabilir. Yakın çevreden biriyle kuracağınız iletişim ya da anlaşma kalıcı bir birliktelik ya da ortaklık için alışılmıştan farklı olarak yeni umutları ve olanakları canlandırabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Yakın akrabalar, kardeşler, yakın çevreniz, her türlü bilgi alışverişleri ve iletişimleriniz bu haftanın yoğun konularıdır. Ancak dikkat, bu konularla bağlantılı olarak; yabancılar, uzaktakiler, geziler, dinsel inançlar, hukuk davaları ya da eğitimleriniz hakkında; biraz kararsız, endişeli, diğerleri ile düşünce ayrılıkları, farklı bakışlar, eski duygusal travmaların yeniden gündeme gelmesi ve sonlandırmaya yakın iniş çıkışlı duygular yaşayabilirsiniz. Daha esnek, anlaşmacı ve uzlaşmacı olursanız, yönetici yeteneklerinizi ve çevreye hakim kişiliğinizi gösterebilirseniz bu konularda başarılı olma olasılığınız yüksektir. Sosyal arkadaşlık çevresinden, cinsel yakınlaşma arayışlarınız için iyi zaman değildir. Kandırılma, aldatılma, yalanlar ya da çatışmalı durumlar olabilir. Ayrıca, sosyal çevreler ile yapacağınız yanlış anlaşmalar, sert tartışmalar ve para kaybı olasılığı vardır. Şanslı konularınız eş, sevgili ya da ortak gibi yakın ilişkinizde kalıcı kararlar ya da adımlar için uygun haftadır. Buna; sosyal çevre arkadaşlıkları, gruplaşmalar, yakın akrabalarınız ve yakın çevreniz de destek olacak görünüyor. Evlilik, nişan gibi durumlar için iyi zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu haftanın yoğun konuları; para kazanma, alacaklar, birikimler, maddi değeri olan şeylerle ilgilidir. Ancak para hakkında dikkat etmeniz gerekenler de vardır. Kendi kazanımlarınız ile diğerlerinin maddi olanakları ya da ortaklı paralar hakkında fikir ayrılıkları, dengesiz durumlar ya da karamsarlıklar yaşayabileceğiniz zamandır. Bu alanda eski bir duygusal acı ile yeniden karşılaşma olasılığı da vardır. Bu gibi durumlara; esnek, anlayışlı, sorun çözücü ve uzlaşmacı tavırlarla yaklaşırsanız; para konusunda, meslek, kariyer ve iş ortamında iyi girişimler, ayağı yere sağlam basan, güçlü, hırslı, başarı ve kazanımlar sizi bekliyor olacak. Katı ve detaycı kişiliğinizi özellikle meslek alanında ve yöneticilerle olan iletişimlerinizi kesinlikle yumuşatmanız ve daha sevecen bir iletişim yolu seçmeniz gerekiyor. Buna dikkat etmezseniz eş ya da sevgili ilişkiniz de bundan etkilenebilir. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla yeni flörtleşmeler ve yakınlaşmalar için şanslı zamandır. Ölçülü konuşma ve yazışma yetenekleriniz de buna yardımcı olabilir. Kişisel eğlence ve şans oyunlarında akılcı ve hesaplı olursanız, eskisinden daha farklı olanaklar gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili bir sağlık sorununa karşı dikkatli olmalısınız.

YÜKSELEN TERAZİ: Karakterinizdeki ve kişiliğinizdeki uzlaşmacı, barışçı, denge ve uyum arayan yapınızı dışarıya göstermek, diğer insanlara da arabuluculuk yapmak, yardım etmek bu haftanın en yoğun konularıdır. Ancak dikkat, çevrenizde dengeyi ararken daha özel ve kişisel olan; eş, aşk, sevgili gibi yakın ilişkiniz için iniş çıkışlı duygular, kararsızlık, dengesizlik, fikir ayrılıkları, eski duygusal yaralarla yeniden karşılaşma ya da kopmaya yakın durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Aslında yakın ilişkinizi daha şanslı duruma getirebilirsiniz. Ancak, onunla fikir ayrılıkları ve farklı bakışlarda olduğunuz alanlarda; daha anlaşmacı, uzlaşmacı ve barışçı yanlarınızı göstermeniz gerekiyor. Bu sizi aynı zamanda; çocuklar, kişisel eğlenceler ve ülke dışı konularda da şanslı duruma getirecektir. Bu gereklidir çünkü; yabancı ülkeler, uzaktakiler, yabancılar, hukuk davaları, inançlar ya da uzak gezilerinizde kaza, yaralanma ya da tartışmalı durumlar, iş yerinde ve içsel dünyanızda psikolojik sıkıntıya ya da bazı kayıplara ve çatışmalara neden olabilir. Dengeli ve uzlaşmacı tavırlar bu sorunları çözebilir. Ayrıca, yöneticilerle olan iletişiminizde tartışmalardan kaçınmalısınız. Aile büyükleri ile görüşmeler rahatlatıcı olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta içsel durumlarınız, gizli aşklar, iniş çıkışlı duygular, sanat ya da diğerlerine yardım çalışmalarınız için yoğun geçecek görünüyor. Ancak bu konularda ağırlık ve yoğunluk yaşarken dikkat etmeniz gereken şeyler de var. Çünkü; iş ortamınız, iş arkadaşlarınız ya da eski sağlık sorunlarınızın canlanması, içsel dengeyi ararken, tam tersine dengesiz, uyumsuz, diğerleri ile geçimsiz ve psikolojik sağlığınızı ve bozucu durumlar yaratabilir. Bu gibi fikir ayrılıkları, karasızlıklar ya da dengesiz durumları, sağlıklı bir düzene oturtmanız gerekecek. Belki mide ya da kadın hastalıkları gibi can sıkıcı durumlar da olabilir. Gereken geri adımlar, anlayış, barış ve uzlaşma ile iş ve sağlık sorunlarının üstesinden gelip şanslı konuma geçebilirsiniz. Sigorta, vergi görüşmeleri, yeni flörtleşme ve cinsel yakınlaşma mesajları için uygun zaman değildir. Aile yadigarları, ev ya da miras gibi konularda rahatlatıcı ve şanslı girişimler yapabilirsiniz. Yakın çevre arkadaşlarınızda önemli bir değişim, yeni sosyal gruplara katılma ve yeni kişilerle tanışma olanağı yaratabilir. Ancak burada çok dikkat etmeniz gereken bir konu var. Çok iyi tanımadığınız sosyal çevre arkadaşları ile cinsel konularda sert tartışmalar ve gerilimler olabilir. Onlarla fazla samimi olmak, önemli sağlık sorunu da yaratabilir. Bunun yerine yakın çevreden ya da yakın çevre yardımıyla yeni sevgili işleri daha güvenlidir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın yoğun konuları; yeni grup arkadaşlıkları, canlanan sosyal yaşam, toplantılar, fazla samimi olunmasa bile diğer insanlarla kurulan yüzeysel arkadaşlıklardır. Ancak dikkat, bu yeni tanışmalar ya da canlanan sosyalleşmeler sizin kişisel eğlenceler anlayışınız ile çok da yakın değildir. Farklı bakışlar, fikir ayrılıkları ve sonlanmaya yakın durumlar görülebilir. Ayrıca; çocuklar, yeni flörtleşme arayışları, şans oyunları ya da bunlarla ilgili eski üzüntülerin canlanma olasılığı da vardır. En iyisi bir dengeye gelmek, gerektiğinde geri adım atmak, diğerleri ile olan fikir ayrılıklarında inatlaşmamaktır, barışçı ve uzlaşmacı olmaktır. Aslında bunu yaptığınızda, bu dengesiz durumların üstesinden gelerek normalin de üzerinde şans yakalama olanağı vardır. ve daha şanslı duruma geçebilirsiniz. Diğer şans alanlarınız; iş, meslek, kariyer ve para kazanma konularında yeni ve önemli değişimler, görüşmeler, sözleşmeler ya da anlaşmalardır. Ancak dikkat, meslek, kariyer ve yöneticilerle olan iletişimler; eş, sevgili ve aile ilişkilerini sert ve olumsuz etkileyebilir. Buna dikkatli olmak ve olabildiğince tartışmalı durumlardan kaçmak ya da daha yumuşak iletişimler kurmak gerekir.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın yoğun konuları; meslek, kariyer, sosyal konumunuz, yöneticilerle ilişkileriniz, gelecek planlarınız hakkındadır. Ancak dikkatli olmalısınız. Çünkü yoğunlaştığınız konularda; aileniz, eviniz ve aile büyükleriniz ile fikir ayrılıkları, farklı bakışlar, geçimsizlikler, anlaşmazlıklar, kararsız durumlar, aileye ait eski acıların canlanması ve iniş çıkışlı duygular yaşayabilirsiniz. Aslında ev ve aile konusunda şansınızı yükseltebilirsiniz. Ancak söz ettiğim dengesiz durumları düzeltmek, daha yapıcı, barışçı, uzlaşmacı olmak ve gerektiğinde geri adım atmak koşulu vardır. Bunun için öncelikle alışkanlığınız olan inatçılıktan, katı tutumlardan ve soğuk davranışlardan vaz geçmeniz gerekiyor. Bu değişim ve anlayış size ayrıca; para kazanma, iş ortamında yeni ve başarılı girişimler, meslek ve kariyerde Güneş gibi parlama, ev düzeninde huzur, rahatlık ve genişleme şansı verecektir. İş ortamında ve iş arkadaşlarınızla sertleşen tartışmalardan kaçınmalısınız. İş kazası riski vardır. Bu yüzden; iş ortamında ya da günlük sıradan işlerinizde daha sabırlı, sakin, yavaş ve ağır başlı olmanız gerekiyor. Uzaktaki ve yakındaki akrabalarla daha yapıcı iletişimler kurmalısınız. Eğitimler ve geziler için diğerleri ile olan anlaşmazlıkları çözmek sizin yararınıza olacak.

YÜKSELEN KOVA: Dolunay etkisindeki haftanın yoğun konuları; daha çok yabancılar, uzaktakiler, eğitimler, uzak geziler, hukuk davaları, inançlar, yabancı kültürler, gökyüzü, küresel konular ve büyük hedeflerinizle ilgilidir. Ancak dikkat, bu konularda diğerleriyle ve özellikle yakın çevre ve akrabalarla farklı fikirler ve görüş ayrılıkları olasılığı vardır. Anlaşmazlıkları, çelişkili, uyumsuz ve iniş çıkışlı durumları yeniden barışçı bir dengeye getirerek ya da uzlaşarak iyi şansı harekete geçirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda ayrıca; yeni flörtleşmelerde, çocuklarla ilgili konularda, çevresel ilişkilerde; kontrollü, ölçülü ve ciddi biri olarak kendinizi gösterip saygı da kazanabilirsiniz. Cinsel yakınlaşma içerikli; yazışma, görüşme ve konuşmalarda çatışmalar ve sertleşmeler olabilir. Olabildiği kadar sakin, yavaş, sabırlı ve hoşgörülü olmalısınız. İçinizdeki öfkeyi dökmek için spor gibi etkinlikler, toprakla uğraşma gibi hobiler size yardımcı olacaktır. Ayrıca dikkat etmeniz gereken diğer alan kazandığınız ya da birikiminizde olan para ya da değerli eşyalarınızla ilgilidir. Çünkü sözlü ya da yazılı olarak belki de bir sözleşme ya da anlaşma yoluyla kandırılıp dolandırılma olasılığı görünüyor.

YÜKSELEN BALIK: Bu haftanın yoğunluğu; başkalarına ait para, ortaklı paralar, miras, vergi, sigorta, yer altı konular, mafyatik ilişkiler, pagan ayinler, gizli saklı işler, cinsel beklentiler, sezgilerin yükselişi gibi konulardır. Ancak dikkat, bu yoğun konular ile kendi çalışıp kazandığınız paranız ya da birikimleriniz arasında tezatlık, iniş çıkışlı durumlar, para konusunda eski bir acının canlanması, diğer insanlarla anlaşmazlıklar ve çekişmeler olabilir. Beklentileriniz boşa çıkabilir, sonlandırmaya yakın duygularınız yükselebilir. Yine de durumu lehinize çevirebilir ve bu alanlarda şansınızı harekete geçirebilirsiniz. Bunun için biraz daha dengeli, barışçı ve uzlaşmacı olmalısınız. Para konusuna bir denge, anlaşma ve uzlaşma getirirseniz ayrıca; psikolojik rahatlama, aile ve ev içinde şanslı girişimler yapma olanağı da vardır. Aile içinde kaypak, yalan, dolan ve ne olduğu belli olmayan davranışlarınız ya da alkol benzeri alışkanlıklarınız huzursuzluk ve çatışma yaratma eğilimindedir. Bu durum eş ilişkinizi de olumsuz etkileyebilir. Dikkatli, anlayışlı, yumuşak başlı, sabırlı, sakin, açık ve dürüst olmalısınız. Meslek, kariyer, yönetici ilişkileri, sosyal konumunuz ve gelecek planları için şanslı ve para kazandıran bir hafta sizi bekliyor.