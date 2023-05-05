Bu geceki Ay Tutulmasında tehlikeli ve suça yönelik konulardan uzak durun...

Ay tutulmalarının etkileri ortalama 3-4 Ay kendini gösterebilir. Etkilenme, bazı kişisel haritalarda derinleşebilir ve süresi uzayabilir. Genel olarak dolunay günlerinden bildiğimiz; sonlanmaya yakın duygu ve düşünceler, duygu karmaşası, dengesizliği ve duygu dalgalanmaları olur. İnsanın; mantığı ile duygu ve sezgileri arasında kararsız kaldığı, endişe duyduğu ve uykusuzluk yaşadığı günlerdir.

5 Mayıs Cuma gecesi, Akrep burcundaki Ay tutulmasına özgü olarak; yer altı hareketleri ve doğa felaketler tetiklenebilir, suça ve gizli saklı işlere ya da tutkulu cinsel ilişkilere yönelen tehlikeli eğilimler artabilir. Zuben El Genubi ve Menkar sabit yıldızlarının tutulmaya eşlik etmesi; affetmezlik, acımasızlık, kıskançlık, şiddet, kaza, yaralanma, hastalıklar ya da kayıplar gibi olumsuz ve şanssız durumları tetikleyebilir. Tutulmaya, Uranüs ve Merkür de katılıyor. Gelişmeler; beklenmedik, hızlı, şaşırtıcı ve iletişim kopukluğu ile birlikte gelebilir. Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçları daha çok etkilenecek gibi görünüyor. Kesinlikle sakin kalmak, öne atılmamak, anlayışlı, yavaş ve uzlaşmacı olmak gerekiyor.

YÜKSELEN KOÇ: Ölüm ötesini ilgilendiren konular, gizli saklı cinsel yakınlaşmalar, miras, vergi, sigorta gibi direkt olarak size ait olmayan para konularında; gereksiz riskler, kararsızlıklar, suça yönelik hareketler ve duygusal dalgalanmalar sizin için tehlike yaratabilir. Bu alanlarda daha anlayışlı ve sakin kalmanız gerekiyor. Yoğun gündeminiz para konuları üzerinde ağırlık kazanacak. Para ile ilgili, beklenmedik anlaşma, görüşme ya da gelişmeler olabilir. Aileniz, ev, aile büyükleri ya da sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle; gereksiz, abartılı ve sertleşen davranışlardan kaçınmalı, yaralanmalı kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

YÜKSELEN BOĞA: Evlilik, eş, ortaklık ya da birliktelik gibi en yakın ikili ilişkinizde; dalgalanmalar, anlaşmazlıklar, kararsızlıklar, belirsizlikler, düşünce ayrılıkları ya da inatlaşmalar olabilir. Sonlanmaya gitmemesi için daha anlayışlı olmanız gereken zamandır. Çünkü dikkat etmezseniz kopmalar ya da küsmeler gündeme gelebilir. Daha ağırlıklı olarak kendinizi düşüneceğiniz günlerdir. Çevresel ilişkileriniz, iletişimleriniz, yeni tanışmalar, kendinizi dışarıya gösterme ve tanınma isteğiniz yükselecek. Yakın çevre ve akrabalar ile iletişim kurma sorunu, meslek ve kariyerdeki önemli değişimler psikolojik yönden zorlayıcı olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Sağlığınız, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler, hayvanlar, günlük işler, görev ya da sorumluluklar yüzünden; psikolojik ağırlıklı duygu dalgalanmaları, isteksizlik, kararsızlık, uyumsuzluk, diğerleri ile anlaşmazlıklar, kıskançlık ya da uykusuzluk gibi sıkıntılar olabilir. Diğerleri ile çatışmamaya ve sakin kalmaya dikkat edin. Yoğunlaşan konularınız; hastaneler, bir yerde kısıtlı kalmak, gizli saklı işler, ilişkiler ve gizli düşmanlardır. Bu konularda sürpriz haberler, görüşmeler ya da gelişmeler olabilir. Uzaktaki biriyle ya da yabancılarla olan sorunlar ve para konularındaki sertleşmeler yüzünden sosyal ilişkiler bozulabilir, gereksiz harcamalar yapılabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Flörtleşme arayışlarınız, eğlence ve kişisel zevklerinizin peşinde koşmanız ya da çocuklar yüzünden diğerleri ile anlaşmazlık, farklı bakışlar, geçimsizlik ve duygu dalgalanmaları yaşayabilirsiniz. Kişisel zevklerin peşinde koşmak tehlike ve kazalara da neden olabilir. Yoğunlaşan konularınız, daha çok yüzeysel olan ve gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle ilgilidir. Sosyal gruplarda; beklenmedik tanışma, görüşme ya da anlaşmalar gündeme gelebilir. Meslek, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkilerde sertleşen tavırlarınız yüzünden kayba uğrama olasılığı vardır. Başkalarının parası ve cinsel arayışlar bu dönemde kariyer için yararlı değildir.

YÜKSELEN ASLAN: Aile bireyleri, aile büyükleri, yaşadığınız ev, doğup büyüdüğünüz yerler, aile yadigarları ya da çocukluğunuzdan günümüze taşınan duygu dalgalanmaları, anneden ya da kadınlardan beklenen duygusal yakınlığın boşa çıkması gibi derin üzüntüler bu günlerde tetiklenebilir. İçinize kapanmak ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meslek, kariyer ve gelecek planlarına daha çok odaklanacağınız ve beklenmedik görüşmeler, anlaşmalar ya da terfi gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Uzun geziler, eğitimler ve yabancılar ile ilgili sertleşen durumlara, kaza ve yaralanmaya karşı dikkatli, yavaş ve sakin kalmakta yarar vardır. Eş ilişkilerindeki önemli bir değişim de bunu tetikleyebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Yakın akrabalar, yakın çevre, kardeşler, diğer insanlarla olan iletişimler, kısa eğitimler ya da kısa geziler hakkında diğer kişilerle anlaşmazlıklar, geçimsizlikler, farklı bakış açıları, olabilir. Bu yüzden duygu dalgalanmaları, iç sıkıntısı ya da duygusal beklentinin boşa çıkması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Yoğunlaşan konularınız daha çok yabancılar, uzak yolculuklar, adalet, büyük çaplı işler ya da kültürel konular olabilir. Bu alanlarda beklenmedik haberler alabilir, görüşmeler ya da anlaşmalar yapabilirsiniz. Başkalarına ait para ve cinsel ağırlıklı konular, bu günlerde özellikle ilişki arayışlarınız yüzünden size tehlike yaratabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Çalışarak kazandığınız ya da biriktirdiğiniz para, yatırımlar, alacaklar ya da borçlarla ilgili olarak duygusal ve sezgisel bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Bu konuda mantığınız ile duygularınız arasında kararsız kalabilirsiniz. Daha çok ağırlık kazanan konular ise başkalarına ait maddi olanaklar, miras, vergi, sigorta gibi konulardır. Bu arada, fizik ötesi konulara ve cinsel ilişkilere de yoğunlaşabilirsiniz. Bu alanlardan birinde ya da birkaçında beklenmedik gelişme görüşme ve anlaşmalar olabilir. Eş, sevgili, flörtleşmeler ve kariyer ilişkileri için sertleşen ve tehlikeli bir dönem olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Çevrenize karşı daha gizli saklı olmak isteyeceğiniz, gizli işlere, ilişkilere ve yer altı suçlara eğilim gösterebileceğiniz zamandır. Risk almak bu günlerde sizin için kolay olsa bile, kesinlikle ölçüyü ve uyumu kaybetmemelisiniz. Aksi durumda; hem çevresel, hem de eş ya da sevgili gibi yakın ilişkilerde kopma tehlikesi vardır. Eş, sevgili ya da ortaklık ilişkilerinin yoğunlaştığı ve beklenmedik yeniliklerin, anlaşmaların ya da haberlerin gündeme geldiği zamandır. İş, sağlık, görev ya da sorumluluklar konusunda; aile büyükleri ile sertleşen durumlar, kopmalar ya da uzun yol kazaları gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YAY: Gizli saklı içsel dünyanızda ve ruhsal yapınızda; dalgalanmalar, huzursuzluk, endişeler ya da uykusuzluk olabilir. Korktuğunuz bir şey ya da gizli bir düşman yüzünden kabuslar görme olasılığı vardır. Suç işlemeye ya da gizli cinsel yakınlaşmalara eğilim gösterebilirsiniz. Yoğunlaşan gündeminiz; iş ya da sağlık konuları üzerindedir. Aniden ortaya çıkan beklenmedik gelişmeler, görüşmelere, anlaşmalar ya da kazalar ruhsal ve fiziksel olarak sizi etkileyebilir ya da dengenizi bozabilir. Özellikle yakın çevreden flörtleşme ve cinsel yakınlık kurma arayışları bu dönemde tehlikeli ve masraflıdır. Kazaya, yaralanmaya ve ateşli hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Benzer amaçlar ya da düşüncelerle bir araya geldiğiniz arkadaşlarınız ya da gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle fikir ayrılıkları, dengesizlik, duygu karmaşası ya da iniş çıkışlı duygu dalgalanmaları yaşayabilirsiniz. Onlara karşı daha uzlaşmacı olmanız iyi olur. Yoğunlaşan konularınız; kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar, flörtleşmeler ve kendinizi diğerlerine gösterme isteğiniz olabilir. Bu gibi alanlarda beklenmedik sürpriz yeniliklerle ya da haberlerle karşılaşma olasılığı vardır. Aileniz ve eşiniz ya da sevgiliniz arasındaki sertleşen tartışmalar gittikçe büyüme ve kırıcı olma eğilimine girebilir. Para konusunda bazı kayıpların da devreye girmesi, bunları olumsuz yönde tetikleyebilir.

YÜKSELEN KOVA: Meslek, kariyer, gelecek planlarınız, yönetici ilişkileriniz ve aileniz arasında iniş çıkışlı ve duygusal kararsızlıklar yaşatan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konularda risk almaktan ve gizli saklı işlerden kaçınmanız gerekir. Aile, ev, aile bireyleri ya da doğup büyüdüğünüz yerler ile ilgili beklenmedik gelişmeler, anlaşmalar ya da haberleşmeler yoğun gündeminizi belirleyecek. Bugünlerde aile bireyleri ile kuracağınız ilişkilerde ve davranışlarda çok dikkatli olmalı, kırıcı olmamalı nazik ve sevecen olmalısınız. Aksi durumda; kopmalar, sonlanmalar, sağlık ile ilgili kaza ya da yaralanmalı sonuçlar ortaya çıkabilir.

YÜKSELEN BALIK: Yabancılar, uzaktan tanıdığınız kişiler, yabancı ülkeler, yüksek eğitimler, davalar, dinsel inançlar, büyük işler, büyük amaçlar ya da uzun gezilerle ilgili konularda; belirsizlik, kararsızlık, fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar ya da iniş çıkışlı dalgalı duygular ortaya çıkabilir. Yoğunlaşan konularınız olan; yakın çevre, akrabalar, kısa geziler, kısa eğitimler ya da görüşmelerinizde beklenmedik sürpriz anlaşmalar ya da sözleşmeler gündeme gelebilir. Kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili konularda gereksiz sertleşmeler, kazalar ya da savurgan harcamalar yüzünden biraz para sıkıntısı çekebilirsiniz. Bu yüzden olumsuz psikolojik etkilenme ya da sağlık sorunu olabilir.