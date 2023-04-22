Bugünlerde sakin ve bilge lider rolünde kalmak hepimiz için yararlıdır

20 Nisan tutulması Koç-Terazi ekseninde yeni bir tutulma serisini başlattı. 29 Mart 2025'e kadar olan bu tutulmalar Koç veya Terazi doğasında gerçekleşecek. Bunlar özerklik ve birlik, bağımsızlık ve ortaklık, bireysellik ve işbirliği, özgürlük ve uyum ile ilgili konuları gündeme getirecek. Özellikle Koç'un; saldırgan, telaşlı, düşüncesizce ileri atılan, yakıcı enerjilerinden uzak durmalısınız. Bunun yerine; sakin, öncü ve yenilikçi bir lider rolü çok daha yararlıdır.

20 Nisan tutulması ve sonrasında; Koç’un son beş ve Boğa’nın ilk beş gününde yani derecesinde, Yengeç’in son beş ve Aslan’ın ilk beş gününde, Terazi’nin son beş ve Akrep’in ilk beş gününde, Oğlak’ın son beş ve Kova’nın ilk beş gününde doğanlar, biraz daha ağırlıklı etkilenebilir. Ayrıca, doğum haritalarınızda bu burç derecelerinin durduğu evlerin konuları da etkileneceği için herkes ilgili konularda sert ve önemli değişimlere hazırlıklı olmalıdır. Karşılaşacağınız yeni durumlara uyum sağlamak, bu süreci daha rahat geçirmenizi sağlar. Tutulmaların etkileri değişik etkenler yüzünden tekrarlanabilir, uzayabilir, etkilerinde dalgalanmalar olabilir. Bu yüzden, özellikle Nisan sonuna kadar, karşılaşacağınız durumlara müdahale etmek ve direksiyona geçmek yerine; yolcu koltuğunda oturup olanı biteni izlemek, dersler çıkarmak, yıkıcı durumlardan uzak durmak ve yeni dönüşümlere hazırlıklı olmak çok daha iyidir. Akışa güvenin ve karşınıza çıkan işaretleri izleyerek sakin ve dürüst seçimler yapın. Herkes için huzurlu bayram ve tatil günleri dilerim.