Tüketicilerimize ve bankalara önemli çağrı

Son günlerde kredi kartı dolandırıcılığı vakalarında artış gözlemlenmektedir. Genellikle telefonla yapılan aramalar ya da sahte internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen alışverişler sonrasında kart şifreleri ele geçirilmektedir.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla; bankalar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin artırılmasını, kredi kartı harcamalarına yönelik itirazların derhâl dikkate alınarak provizyon işlemlerinin durdurulmasını bekliyoruz.

Tüketicilerimiz açısından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi yararlı olacaktır:

1.Kredi kartı ve bankacılık şifrelerinin kesinlikle kimseyle paylaşılmaması,

2.Kredi kartlarının, internet üzerinden yapılacak alışverişlerde yurt içi/yurt dışı kullanımına kapatılması,

3.İnternet alışverişlerinde sanal kart kullanılması.

Kredi kartı dolandırıcılığı olayları yaşanması hâlinde;

-İlgili bankaya derhâl harcama itirazında bulunulması,

-Savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve

-Olayın niteliğine göre tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması faydalı olacaktır.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)