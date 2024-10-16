Hürrem Sultan portresi ve Kur'an-ı Kerim... Osmanlı hatırası eserler İngiltere'den çıktı

Londra’da bulunan ünlü müzayede evi Sotheby’s, İslam eserlerinin yanı sıra Hürrem Sultan’ın tasvir edildiği tabloyu 23 Ekim’de satışa çıkaracak.

İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby’s müzayede evi, önemli hat eserleri, tarihî nesneleri ve tabloları satışa çıkarıyor. 23 Ekim’de Londra’da yapılacak “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı müzayedenin gözde parçasının 13. asrın büyük hat üstadı Yâkūt el-Müsta’sımî’ye ait bir Kur’ân-ı Kerim olduğu öğrenildi.

Eşine az rastlanan Mushaf’ın 27 ila 36 milyon TL'ye satılması bekleniyor. Açık artırmada Osmanlının meşhur hat sanatçısı Ahmed Karahisari’ye ait yaklaşık 500 senelik bir hat albümü de yer alıyor. Öte yandan Avrupa’da “Roxelana” olarak anılan Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın tasvir edildiği bir tablo da Sotheby’s’in satış listesinde yer alıyor. 1800’lü yıllarda İtalya’da yapılan anonim esere yaklaşık 900 bin TL kıymet biçiliyor.