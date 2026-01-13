Ev hapsi istenmişti... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da olduğu 6 ünlü isim uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaynarca ve Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Ev hapsi talebinin reddedildiği öğrenildi.

Türkiye genelinde iş dünyasından medyaya, sosyal medya fenomenlerinden ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün 6 ünlü isim daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil olmak üzere 6 isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.





Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen isimler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kan, saç ve idrar örneği veren isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

MÜFTÜOĞLU VE KAYNARCA'YA ADLİ KONTROL KARARI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca hakkında çıkarıldıkları mahkemece 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Neda Ş. ile Selen Ç., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ali S. ve Rabia K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheliler hakkında savcılıktan talep edilen ev hapsi istemi Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

İHA/DHA