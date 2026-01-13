  1. Anasayfa
Erdoğan talimat verdi: Çığ gibi büyüyen kumar tehlikesi için harekete geçildi
Türkiye'de sanal bahis ve kumar tehlikesi her geçen gün büyürken, hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sanal bahis ve kumara yönelik uzun süren bir çalışma sonucunda, bütün kurumların içinde olduğu bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dün gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sanal bahis ve kumara ilişkin hazırlanan eylem planıyla ilgili sunum yaptı. Yılmaz, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sanal bahis ve kumara yönelik uzun süren bir çalışma sonucunda, bütün kurumların içinde olduğu bir eylem planı hazırladıklarını kaydetti. Eylem planını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genelge ile kurumlara ilettiğini aktaran Yılmaz, "Eylem planında, her kurumla ilgili eylemler var. Her kurum kendi eyleminden haberdar oldu ve onları takip ediyor. Diğer taraftan bu çalışmanın çeşitli alt başlıkları var. Her bir alt başlığın da bir koordinatör kurumu var. 2 ayda bir MASAK başkanlığında bir izleme toplantısı yapılıyor. 4 ayda bir de benim başkanlığımda bir izleme toplantısı yapıyoruz. Ocak ayı içinde ilk izleme toplantımızı yapacağız. Burada atılan adımlar var. O adımları değerlendireceğiz ve eylem planının nasıl gittiğine bakacağız" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BU KONUDA ÇOK HASSAS'

MYK toplantısında çok güzel tartışmaların olduğunu, hemen hemen herkesin söz alıp fikirlerini ifade ettiğini kaydeden Yılmaz, bu fikirlerden de istifade edeceklerini belirtti. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas. Bunu sosyal yara olarak görüyor. Burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Partimiz de bu vesileyle daha detaylı bir şekilde neler yapıldığını gördü. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak. Çünkü bu işin bir arz tarafı var, bir de talep tarafı var. Arz tarafında kolluk kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, caydırıcılık, suçun önlenmesi, sanal medyada sitelerin kapatılması, mali olarak işlerin takibi bunlar arz tarafında. Bir de talep tarafı var. Talep tarafında da toplumsal farkındalık ve iletişim çok önemli. Milli Eğitim'den medyadaki kamu spotlarına birçok alt başlık, sivil toplumun bu konuda harekete geçirilmesi, ailelerin daha fazla bu olayı sahiplenmesi gibi çok çeşitli boyutları var. Dolayısıyla bütüncül bir plan, kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yılmaz, cezalarda da artışın olacağını, Adalet Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. 

