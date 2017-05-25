TSKM'de görsel şölen sanatseverlerle buluşuyor

Anadolu’nun zengin renkleri, müzik ve dans estetiği ile birleşiyor, sahne şovlarıyla unutulmaz bir görsel şölen sizleri bekliyor…

Halk oyunlarını farklı bir yorumla ve sahne şovlarıyla ele alan bir grup olan “Modern Folk Dance” Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Kafkas ve Balkan danslarından, horona, zeybekten çiftetelliye kadar birçok halk oyununun da sergileneceği etkinlikte Maltepe Halk Oyunları ekibi de yer alıyor.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM), 24 Mayıs’ta “Modern Folk Dance”ı (MFD) ağırlayacak. MFD’nin zeybek, Adıyaman, Fethiye, Kırklareli, Tokat, Kaşık, Artvin, Azeri Göbek Dansı, Balkan ve Dağıstan yöresi danslarını içeren gala gösterisi ve sahne şovlarıyla TSKM, tam bir görsel şölen havasına bürünecek. Maltepe Halk Oyunları ekibinin de yer aldığı ve halk oyunlarının farklı bir yorumla ele alınacağı gecede, yaklaşık 100 kişilik ekip, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

MODERN FOLK DANCE (MFD)

Modern Folk Dance Grubu (MFD), Anadolu ve dünya danslarını hem özüne sadık kalarak hem de günümüz sahne sanatlarına uyarlayarak sunma misyonuyla 2014 yılında kurulmuştur. Grup, bu misyonla, amatör olarak bu işe gönül vermiş dansçıların bir araya gelerek yıl boyu yaptıkları çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışında çeşitli platformlarda hazırladığı gösterilerle sunmaktadır.

İlk gösterisini 2015 yılında Silivri’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sergilemiştir. 2015-2016 dönemi çalışmalarını ise “Dans Et Anadolu” gösterisi ile 15 Haziran 2016 tarihinde Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşmiştir.

2016-2017 dönemi çalışmalarını Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sürdüren MFD’nin sanat yönetmeniyse Tolga Kaygısızel.