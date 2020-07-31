Yedikule Zindanları'na 1.8 milyon liralık restore

Milli Emlak Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Yedikule Zindanları ve hisarının ön tahsisi, şubatta 2 yıllığına Fatih Belediyesi'ne yapıldı.

Belediye, Yedikule zindanları ve hisarının işlevlendirilmesine yönelik restorasyon, inşaat ve çevre düzenleme projesi hazırlatmak üzere 19 Haziran 2020 tarihinde ihaleye çıktı.

Yaklaşık maliyeti 4 milyon 870 bin TL olarak belirlenen ihaleye 3 teklif sunuldu. İhalede bir firmanın teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi, 1 milyon 830 bin liralık tek geçerli teklifin sahibi Nun Mimarlık A.Ş kazandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre firmayla 27 Temmuz 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Nun Mimarlık, 21 Temmuz 2021'e kadar tarihi surların restorasyon, inşaat ve çevre düzenleme projelerini hazırlayacak.

Yedikule Zindanları'nın tarihçesi

Yedikule Zindanları, Bizans İmparatorluğu'na misafir olarak gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapıldı. Yedikule Hisarı'nın içinde 1600 yıllık Altın Kapı bulunuyor.

Osmanlı döneminde hazinenin muhafazası amacıyla kullanılan tarihi hisar, Sultan II. Selim döneminde zindan olarak kullanılmaya başlandı. Çandarlı Halil Paşa, Trabzon Rum İmparatoru David Kommenos ve oğulları Kanlı Kuyu’da idam edildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en genç padişahlarından Genç Osman da Yedikule Zindanları'nda boğuldu. II. Mahmud döneminde zindan olarak kullanılmasından vazgeçildi ve 1856 yılında baruthaneye dönüştürüldü.

1968 yılında, İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğü’ne bağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen tarihi yapı, 2004 yılında Maliye Bakanlığı tarafından geri alındı.

Zindanlar, özelleştirilerek Swees Turkish International (STI) İç ve Dış Ticaret Şirketi’ne Maliye Bakanlığı tarafından 30 yıllığına kiralandı. Birçok konsere ev sahipliği yapan hisar, şirket tarafından genişletilmek için ağaçlar kesilip, tarihi yapının zeminindeki taşları sökülüp mıcır dökülünce tepki çekti.

Sivil toplum örgütlerinin açtığı dava sonucunda kiralama işlemi iptal edildi. Karar 2008 yılında onandı.





