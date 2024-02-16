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17 yıllık evlilik bitti! Okan Buruk'un boşandığı ortaya çıktı

17 yıllık evlilik bitti! Okan Buruk'un boşandığı ortaya çıktı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Buruk'un boşandığı ortaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı Nihan Buruk'tan boşandığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, 15 yaşında oğulları olan çift geçen ay evliliklerini bitirdi.

Cankurt, ''Buruk çifti, geçen temmuz ayında 13. yılını kutladıkları evliliklerini resmen bitirmiş. Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında. Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor! Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah." ifadelerini kullandı. 

2013 yılında da boşanma kararı alan çift, evliliklerine bir şans daha vermişti. 


Sabah Gazetesi

Etiketler Okan Buruk nihan buruk boşanma ayrılık
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