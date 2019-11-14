Acun Ilıcalı Nusret'e sahip çıktı !

Acun Ilıcalı, 4 garsonuna bahşiş vermediği gerekçesiyle mahkemelik olan hakkında birçok suçlama olan yakın dostu Nusret Gökçe'ye Instagram hesabından "Haksızlık yapıldığını düşünüyorum" diyerek destek oldu.



Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde bulunan restoranında çalışan dört garsonuyla mahkemelik oldu. Tazminat davası açan garsonlar Nusret'in kendilerine mafya babası gibi davrandığını hatta bir arkadaşlarının çıplak elle limona dokunduğu için işten çıkartıldığını söyledi. Nusret Gökçe ile yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı ise Instagram hesabından paylaşım yaparak Gökçe'ye destek oldu.

"NUSRET'E HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Acun Ilıcalı, mekanına defalarca gittiği hatta Dominik'teki yarışmalara bile götürdüğü Nusret Gökçe'ye desteğini belli etti. Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafından binlerce Türk kardeşimize iş imkanı sağlamış olan Nusret'e 2-3 kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkarak haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Nusret'in kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak biri olmadığını bizzat biliyorum. İnşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak, marka değerini artırıp başarıyla yoluna devam edecektir" dedi.