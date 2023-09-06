Acun Ilıcalı'ya ağır suçlama

Geçtiğimiz günlerde korsan yayınlar için "hırsızlıktır, günahtır, haramdır, suçtur" açıklamasını yapan Acun Ilıcalı'ya ünlü besteci Burhan Bayar’dan çok ağır tepki: "Sevgili Acun programlarında izinsiz yayınladığın şarkılarımın telifleri için kazandığım dava 4 yıldır istinaf mahkemesinde bekliyor"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, “Korsan yayın suçtur” sözlerine, besteci Burhan Bayar “Bizlerden helallik al ve eser sahiplerinin haklarını öde inan işler daha iyi olacak” diyerek tepki gösterdi.



Ilıcalı, verdiği bir röportajda, korsan yayınların Anadolu futbolunu bitireceğini ifade ederek, “Kardeşim gayet basit, korsan yayın hırsızlık. Ayrıca günahtır, haramdır, suçtur. Korsan yayın izleyenler gitsin arada sırada mağazalardan bir şeyler çalsın, aynı suç zaten” dedi.

Ilıcalı’nın sözlerine Burhan Bayar’dan tepki geldi. Ilıcalı’nın programlarında şarkılarının telif bedelini ödemediğini belirten Bayar, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Acun programlarında izinsiz yayınladığın şarkılarımın telifleri için kazandığım dava 4 yıldır istinaf mahkemesinde bekliyor. Bizlerden helallik al ve eser sahiplerinin haklarını öde inan işler daha iyi olacak. Senin için minik para bunlar”

Ne olmuştu?

Ünlü besteci Burhan Bayar ile Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye" ve "Yetenek Sizsiniz" isimli programlarda izinsiz kullanılan bir dizi şarkı nedeni ile davalık olmuştu. Mahkeme, Ilıcalı’nın sahibi olduğu şirketin toplam 45 bin lira maddi-manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Yargıtay da bu kararı onamıştı. Ilıcalı’nın avukatı karar düzeltme talebinde de bulunmuş, ancak sonuç değişmemişti. Karar kesinleşti.