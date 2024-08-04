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Aerosmith veda turnesini iptal etti

Aerosmith veda turnesini iptal etti
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Efsanevi rock grubu Aerosmith, solist Steven Tyler'in iyileşemeyen ses hasarı nedeniyle veda turnesini iptal etti.

Dünyanın en iyi rock gruplarından biri olarak kabul edilen Aerosmith, sahneyi bırakıyor. ABD'li grup, yaklaşan veda turnesini iptal ettiğini duyurdu. Steven Tyler liderliğindeki efsanevi grubun sahneyi bırakma nedeni, 76 yaşındaki Tyler'in ses tellerinde oluşan hasar ve tüm tedavilere rağmen ses tellerinin tam olarak iyileşememesi. Bu da grubun turneye devam etmesini imkansız hale getirdi.

Aerosmith, gelecek ay başlaması planlanan veda konserlerini iptal etti. Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton ve Brad Whitford dörtlüsünden oluşan, 1970 yılında kurulan grup, turnenin iptalini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bildiğiniz gibi Steven'ın sesi eşi benzeri olmayan bir enstrümandır. Sesini sakatlanmadan önceki haline getirmek için aylarca yorulmadan çalıştı. Onun yanında en iyi sağlık ekibi olmasına rağmen mücadele ettiğini gördük. Ne yazık ki, ses hasarının tamamen iyileşmesi mümkün değil. Kardeşler grubu olarak turne sahnesinden emekli olmak için yürek burkan, zor ama gerekli bir karar aldık. Bizimle son bir kez daha yola çıkmak için sabırsızlanan herkese kelimelerle ifade edilemeyecek kadar minnettarız."

Yaklaşık 50 yıldır bir arada olan grubun resmi hesaplarından yapılan açıklamada ayrıca "Bazılarınız en başından beri bizimle birliktesiniz ve hepiniz rock 'n' roll tarihine geçmemizin sebebisiniz. Müziğimizin sizin müziğinizin bir parçası olması bizim için hayatımızın onuruydu. Her kulüpte, her büyük turnede, büyük ve özel anlarda bize bir yer verdiniz" sözleriyle seyircilere teşekkür edildi.

'Dream On', 'Walk This Way', 'I Don't Want To Miss A Thing' gibi şarkılarıyla tanınan grubun veda turnesi 20 Eylül'de başlayıp 26 Şubat 2025'te son erecekti.

Etiketler Aerosmith steven tyler solist ses hasarı sağlık sorunları
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