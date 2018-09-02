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  3. 02 Eylül 2018 12:05

Aleyna Tilki bombayı patlattı !

Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Aleyna Tilki bombayı patlattı !
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Aleyna Tilki çalışkanlığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

Reşit olduktan sonra konser temposu bir anda artan ve hemen her gün Türkiye’nin farklı bir yerinde verdiği konserlerle karşımıza çıkan Aleyna Tilki, konser dışında kalan zamanlarını da yine müzikle geçiriyor.

Sözcü'nün haberine göre; çıkış şarkısı olan ‘Cevapsız Çınlama’da kendisine prodüktörlük yapan Emrah Karaduman’ın yeni albümünde iki şarkı okuyan Tilki, bu şarkılardan birine de yönetmenlik yaptı ve kliplendirdi.

ALEYNA BABA OLUCAM

Aleyna Tilki bu heyecanlı gelişmeyi sosyal medya hesabından ‘Aleyna baba olacağım’ şeklinde duyurdu ve yılların eskitemediği Müslüm ve Orhan Baba’ya göndermede bulundu. Ancak genç şarkıcının bu çıkışının nasıl bir tepki göreceği ise merak konusu…

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