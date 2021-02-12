Aleyna Tilki para isteyen çiçekçiye kitap verdi

Yakın zamanda kas spazmı geçiren ve bir süre dinlenen Aleyna Tilki, özel şoförüyle Bebek'teki bir kitapçıya gelerek alışveriş yaptı. Kitapçıdan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Aleyna Tilki, "İngilizce şarkımın klibimini çekeceğiz. Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli. Dünyaya açılan bir proje olduğu için... Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler" dedi.

"NASREDDİN HOCA'NIN TARZI BANA BENZİYOR"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini Nasreddin Hoca'ya benzeten şarkıcı, konunun hatırlatılması üzerine "Tarzı bana benziyor. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayelerle. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweetlerim" ifadelerini kullandı.

ÇİÇEKÇİ ÇOCUĞUNUN TEPKİSİYLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Aleyna Tilki ayrıca kendisinden para isteyen çiçekçiyi geri çevirmedi. Şoförüne William Shakespeare'ın "Hamlet" kitabını aldırdı ve hediye etti. Çocuğun, "Abla, ben okuma yazma bilmiyorum. Bir dahaki sefere de okula yazdır" demesi karşısında şaşıran Tilki, gülerek "Keşke herkes birbirine kitap alsa. Ne güzel olur" dedi