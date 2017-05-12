Ali Özbir, eşi Esra Erol’a 3. çocuğu açıkla mesajı attı



Geride bıraktığımız akşam kızkardeşinin evlilik yolunda ilerlediği Alişan’ın ailesini evinde ağırlayan Esra Erol, her ne kadar evlilik programıyla ilgili bir karara varmış gibi görünmese de hayatını olağan bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz gün yeni yaşına giren Esra Erol, eşi tarafından paylaşılan bir mesajla bu gününü kutladı. Ancak Ali Özbir doğum günü mesajına yazdıklarıyla kafaları karıştırdı. Üçüncü bir çocuk imasında bulunan Ali Özbir’in paylaşımı şu şekilde oldu: “2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza… Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine…”