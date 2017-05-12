Al sana polis şiddeti ! Bu görüntüler olay oldu
Al sana polis şiddeti ! Bu görüntüler olay oldu
Şok gerçeği balayo fotoğraflarına bakınca farketti
Şok gerçeği balayo fotoğraflarına bakınca farketti
Batman'ın otomobili Batmobile gerçek oldu !
Batman'ın otomobili Batmobile gerçek oldu !
Ünlü ismin bu fotoğrafları işinden etti !
Ünlü ismin bu fotoğrafları işinden etti !
Güzel mankene striptiz dayağı; kanlar içinde kaldı
Güzel mankene striptiz dayağı; kanlar içinde kaldı
Aynı araçla tam 5 milyon kilometre yaptı
Aynı araçla tam 5 milyon kilometre yaptı
Onu şimdi görenler tanıyamıyor; ''fındık kurdu'' büyüdü
Onu şimdi görenler tanıyamıyor; ''fındık kurdu'' büyüdü
Faturalarda yeşil indirim müjdesi: Her 100 TL'de 1 TL...
Faturalarda yeşil indirim müjdesi: Her 100 TL'de 1 TL...
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 12 Mayıs 2017 11:24

Ali Özbir, eşi Esra Erol’a 3. çocuğu açıkla mesajı attı

Esra Erol'un kocası Ali Özbir, eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı mesajla kafaları karıştırdı.

Ali Özbir, eşi Esra Erol’a 3. çocuğu açıkla mesajı attı
A+ A-


Geride bıraktığımız akşam kızkardeşinin evlilik yolunda ilerlediği Alişan’ın ailesini evinde ağırlayan Esra Erol, her ne kadar evlilik programıyla ilgili bir karara varmış gibi görünmese de hayatını olağan bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz gün yeni yaşına giren Esra Erol, eşi tarafından paylaşılan bir mesajla bu gününü kutladı. Ancak Ali Özbir doğum günü mesajına yazdıklarıyla kafaları karıştırdı. Üçüncü bir çocuk imasında bulunan Ali Özbir’in paylaşımı şu şekilde oldu: “2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza… Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine…”

müjde , esra , koca , özbir , erol , sır , ali , çocuk