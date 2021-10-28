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Alişan - Buse Varol çifti boşanıyor mu ?

Alişan - Buse Varol çifti boşanıyor mu ?

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çiftnin boşanma kararı aldıkları iddiası olay olmuştu. İlk fotoğraflı açıklama sosyal medyadan geldi.

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Alişan-Buse Varol çiftinin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilmişti. Boşanacağı konuşulan ikili, çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi.

Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol'da fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.

Etiketler buse varol alişan evlilik boşanma
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