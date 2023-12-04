Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

49'UNCU Altın Kelebek Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Gecenin sunucusu Cem Davran'ın Atatürk hakkında yaptığı konuşmanın damga vurduğu gecede ödül kazanan isimler şöyle oldu...

Bu yıl 49’uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu, erkek oyuncu, yönetmen ve dizi olmak üzere pek çok kategoride ödüller sahibini buldu.

Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın sunuculuğu ile gerçekleşen törende sahneye Nükhet Duru, İrem Derici, Norm Ender Semicenk ve Samira Efendi çıktı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

49.su düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam yapıldı. Organizasyonun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne denk gelmesi sebebiyle bir farkındalığa imza atıldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU: Perihan Savaş tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödülü Yargı ile Pınar Deniz'e verildi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Perihan Savaş tarafından En İyi Erkek Oyuncu ödülü Dilek Taşı, Terzi, Kulüp dizileri ile Salih Bademci'ye verildi.

EN İYİ DİZİ: Perihan Savaş tarafından En İyi Dizi ödülü Yalı Çapkını'na takdim edildi.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: Nebahat Çehre En İyi Dizi Çifti'ni duyurdu. Aile dizisi ile ödülü Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ aldı.

YILDIZI PARLAYANLAR: Yıldızı Parlayanlar ödülleri; Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu'ya verildi.

BAŞARI ÖDÜLÜ: En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Pınar Deniz Yargı ekibi ile birlikte Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: Kulüp dizisinde canlandırmış olduğu Rana karakteri ile En İyi Çocuk Oyuncu ödülünün sahibi Ada Erma oldu.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU: En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünün sahibi Ya Çok Seversen dizisinin oyuncularından Hafsanur Sancaktutan aldı.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU: En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu ödülünün sahibi Ya Çok Seversen dizisinin oyuncularından Kerem Bürsin aldı.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ: En İyi Romantik Komedi Dizisi ise Kanal D ekranlarında yayımlanan Ya Çok Seversen dizisi oldu.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU: En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu Güzel Günler dizisindeki performansı ile Ecem Erkek oldu.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU: En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu, Ayak İşleri dizisi ile Çağlar Çorumlu oldu.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: En İyi Komedi Dizisi ödülünün sahibi ise Güldür Güldür oldu.

YAŞAM BOYU BAŞARI: Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi Nükhet Duru oldu.

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI: En İyi Arabesk Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı ödülünün sahibi Derya Bedavacı oldu.

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI: En İyi Arabesk Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi Hakan Altun oldu.

EN İYİ KADIN ŞARKICI: En İyi Şarkıcı ödülünün sahibi olan Melike Şahin’e ödülünü Şevval Sam verdi.

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: En İyi Erkek Şarkıcı Ödülü’nün sahibi Edis oldu. Edis, ödülünü Şevval Sam’ın elinden aldı.

EN İYİ RAPÇİ: Şevval Sam tarafından En İyi Rapçi ödülü Blok3'e verildi.