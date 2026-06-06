Ameliyat sonrası yeniden hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde aniden hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlerle sevenlerini endişelendiren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi. Tatlıses, acil bir durum nedeniyle değil, geçirdiği ameliyat sonrası kaslarında oluşan güç kaybını gidermek amacıyla tamamen kendi isteğiyle planlı bir fizik tedavi programına başladığını duyurdu.

"Hastaneye kaldırıldı" söylentileriyle sevenlerini korkutan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Acil bir durum olmadığını belirten Tatlıses, kendi isteğiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi programına başladığını duyurdu.

"Acil Bir Durum Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmadım"

Hakkında çıkan asılsız söylentilerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren İbrahim Tatlıses, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek hayranlarına su serpici bir mesaj paylaştı. Usta sanatçı, ameliyat sonrası hareketsiz kaldığı dönemde kaslarında zayıflama meydana geldiğini ifade ederek şu sözleri kullandı: "Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma güçlü devam edebilmek için doktorlarımın tavsiyesiyle planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum."

Tedavi sürecini tamamlayıp hayatına daha güçlü devam edeceğini belirten Tatlıses, kendisini arayan, soran ve dua eden tüm dostlarına ve halka gönülden teşekkür etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Hastane Ziyareti

Tatlıses'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki nekahat ve fizik tedavi sürecinde önemli ziyaretçileri de oldu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, usta sanatçıyı hastanedeki odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından Tatlıses ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Baran, "Sanatıyla milyonların gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. Kendisine Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sevenleriyle yeniden buluşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.