  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ameliyat sonrası yeniden hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu

Ameliyat sonrası yeniden hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu

Ameliyat sonrası yeniden hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu
Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde aniden hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlerle sevenlerini endişelendiren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi. Tatlıses, acil bir durum nedeniyle değil, geçirdiği ameliyat sonrası kaslarında oluşan güç kaybını gidermek amacıyla tamamen kendi isteğiyle planlı bir fizik tedavi programına başladığını duyurdu.

"Hastaneye kaldırıldı" söylentileriyle sevenlerini korkutan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Acil bir durum olmadığını belirten Tatlıses, kendi isteğiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi programına başladığını duyurdu. 

"Acil Bir Durum Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmadım"

Hakkında çıkan asılsız söylentilerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren İbrahim Tatlıses, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek hayranlarına su serpici bir mesaj paylaştı. Usta sanatçı, ameliyat sonrası hareketsiz kaldığı dönemde kaslarında zayıflama meydana geldiğini ifade ederek şu sözleri kullandı: "Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma güçlü devam edebilmek için doktorlarımın tavsiyesiyle planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum."

Tedavi sürecini tamamlayıp hayatına daha güçlü devam edeceğini belirten Tatlıses, kendisini arayan, soran ve dua eden tüm dostlarına ve halka gönülden teşekkür etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Hastane Ziyareti

Tatlıses'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki nekahat ve fizik tedavi sürecinde önemli ziyaretçileri de oldu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, usta sanatçıyı hastanedeki odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından Tatlıses ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Baran, "Sanatıyla milyonların gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. Kendisine Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sevenleriyle yeniden buluşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Diyarbakır'da kanlı pusu: ''Dışarı gelin'' deyip kurşun yağdırdılar!
Diyarbakır'da kanlı pusu: ''Dışarı gelin'' deyip kurşun yağdırdılar!
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay yaz sezonunu Marmaris'de bikini şovuyla açtı!
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay yaz sezonunu Marmaris'de bikini şovuyla açtı!
Esra Erol'da akılalmaz vaka: TikTok bağımlısı eşini Esra Erol'da buldu stüdyoda yaşananlar olay oldu
Esra Erol'da akılalmaz vaka: TikTok bağımlısı eşini Esra Erol'da buldu stüdyoda yaşananlar olay oldu
Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler''
Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler''
Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları ortaya çıktı
Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları ortaya çıktı
50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu
50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu
Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım gerginliği: Arbede çıktı, kurula ara verildi
Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım gerginliği: Arbede çıktı, kurula ara verildi
Oto sanayide korkunç olay kamerada! Hava basılan lastik patladı; yaralılar var!
Oto sanayide korkunç olay kamerada! Hava basılan lastik patladı; yaralılar var!
Etiketler ibrahim tatlıses İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu sağlık durumu hastane Ankara Bilkent Şehir Hastanesi fizik tedavi Gürsel Baran magazin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara-İstanbul arasına ''Süper Hızlı Tren'' geliyor; süre 80 dakikaya inecek! Ankara-İstanbul arasına ''Süper Hızlı Tren'' geliyor; süre 80 dakikaya inecek! 50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu 50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu AK Partili Şamil Tayyar AK Parti'ye rest: ''İktidarın yolu CHP'den değil, ekonomiden geçiyor'' AK Partili Şamil Tayyar AK Parti'ye rest: ''İktidarın yolu CHP'den değil, ekonomiden geçiyor'' Bakanların, Bahçeli'ye götürdüğü dosyadan ''terörsüz Türkiye'' yasası çıktı! İşte detaylar Bakanların, Bahçeli'ye götürdüğü dosyadan ''terörsüz Türkiye'' yasası çıktı! İşte detaylar Esra Erol'da akılalmaz vaka: TikTok bağımlısı eşini Esra Erol'da buldu stüdyoda yaşananlar olay oldu Esra Erol'da akılalmaz vaka: TikTok bağımlısı eşini Esra Erol'da buldu stüdyoda yaşananlar olay oldu Rahmi Koç'un Binali Yıldırım'a kahkaha attıran Kürt fıkrasına soruşturma! Rahmi Koç'un Binali Yıldırım'a kahkaha attıran Kürt fıkrasına soruşturma! Ankara'da çok sayıda ilçede düğün ve tüm etkinlikler yasaklandı Ankara'da çok sayıda ilçede düğün ve tüm etkinlikler yasaklandı Adliyede skandal görüntüler! Vatandaşla alay eden personele soruşturma başlatıldı Adliyede skandal görüntüler! Vatandaşla alay eden personele soruşturma başlatıldı Ankara 3 yaşındaki kızını rehin alan cani Özel Harekat operasyonuyla vuruldu Ankara 3 yaşındaki kızını rehin alan cani Özel Harekat operasyonuyla vuruldu Barış Yarkadaş'tan yeni mutlak butlan iddiası: ''Tarihi bir siyasi parti daha tehlikede'' Barış Yarkadaş'tan yeni mutlak butlan iddiası: ''Tarihi bir siyasi parti daha tehlikede''
Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler'' Fatih Altaylı'dan ilan ve Engin Polat'a sert tepki: ''Cinayeti bile fırsata çevirdiler'' Hakkında soruşturma başlatılmıştı.. Rahmi Koç'tan fıkra özrü geldi! Hakkında soruşturma başlatılmıştı.. Rahmi Koç'tan fıkra özrü geldi! Tarkan'ı yağan yağmur da durduramadı; Ankara dün gece uyumadı! Tarkan'ı yağan yağmur da durduramadı; Ankara dün gece uyumadı! 15 yıldır yataktan kalkamıyordu... Karnından çıkanı gören doktorlar bile gözlerine inanamadı! 15 yıldır yataktan kalkamıyordu... Karnından çıkanı gören doktorlar bile gözlerine inanamadı! Doktor hatası yüzünden 7 kez ameliyat olan güzel oyuncudan bir kötü haber daha! Doktor hatası yüzünden 7 kez ameliyat olan güzel oyuncudan bir kötü haber daha! Öldürülüp çuvalla gömülmüştü... Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı! Öldürülüp çuvalla gömülmüştü... Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı! Oto sanayide korkunç olay kamerada! Hava basılan lastik patladı; yaralılar var! Oto sanayide korkunç olay kamerada! Hava basılan lastik patladı; yaralılar var! Uzman isimden milyonlarca memur ve emekliye kötü haber! Uzman isimden milyonlarca memur ve emekliye kötü haber! İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay yaz sezonunu Marmaris'de bikini şovuyla açtı! İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay yaz sezonunu Marmaris'de bikini şovuyla açtı! Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım gerginliği: Arbede çıktı, kurula ara verildi Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım gerginliği: Arbede çıktı, kurula ara verildi