Armağan Çağlayan veda etti

Bir süre önce akciğer kanserine yakalanan ve tedavi gören ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Youtube'a veda etti.

Sosyal medya hesabından sevenlerine sağlığı ve hayatı hakkında bilgi veren Armağan Çağlayan sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Çağlayan YouTube'a veda ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebileceksiniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı… Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle… Her şey için çok teşekkürler… Minnettarız”

Armağan Çağlayan, 2020 yılında kurulan 196Sekiz adlı Youtube kanalında programlar yapıyordu. Ünlü isimleri konuk alan Çağlayan'ın videoları, bugüne kadar 320 milyondan fazla görüntülenme aldı.