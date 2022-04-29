ATV'nin yeni dizisi Ah Canım Hayat'ın ismi değişti

Süreç Film’in ATV için çekeceği “Ah Canım Hayat” dizisinin adı ''Sevmek Zamanı'' olarak değiştirildi.

Süreç Film’in atv için çekeceği “Ah Canım Hayat” dizisinin adı değişti. Merakla beklenen projenin adı “Sevmek Zamanı” oldu.

DİZİNİN YÖNETMENİ YILDIZ HÜLYA BİLBAN

12 Mayıs’ta sete çıkacak olan projeyi Nalan Merter Savaş’ın yazıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban oturacak.

İlhan Şen’in Kaan, Deniz Işın’ın ise Firuze karakteriyle başrolü paylaşacağı dizinin ana karakterlerinden Leyla’yı canlandıracak oyuncunun kim olduğu ise henüz belli olmadı.

Dizide Toprak Can Adıgüzel “Feryat”, Beran Soysal “Mehmet”, Muttalip Müjdeci “Muhsin”, Çağdaş Onur Öztürk “Taner”, Nimet İyigün “Zeynep”, Onur Gözeten “Ömer”, Derya Pınar Ak “Çiğdem”, Ozan Yiğit “Serdar”, Zeynep Oymak ise “Ayşegül rollerini oynayacak.