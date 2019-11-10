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  3. 10 Kasım 2019 18:08

Ayşegül Aldinç: Sanırım ben bir sapyoseksüelim

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, katıldığı bir Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldinç, "Sanırım ben bir sapyoseksüelim" itirafıyla dikkat çekti.

Ayşegül Aldinç: Sanırım ben bir sapyoseksüelim
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Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, katıldığı bir Kutsal Motor programında samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç eskiden kendisini beğenmediğini itiraf etti.

Kutsal Motor programına konuşan güzel isim, “Bende yıllarca ‘kendini beğenmeme’ durumu vardı. Başkaları o kadar beğeniyordu ki, benim beğenmem gerekmiyordu. Şimdi eskisine göre kendimi daha çok beğeniyorum” dedi.

Aldinç, programda beğendiği ünlü erkekleri de açıkladı:

“Bradley Cooper’ı çok beğenirim. Ondan çok Eddie Redmayne’i beğenirim. Bir enteresan o. Bana ‘yetenek’ de, ‘zekâ’ da, etkisiz hale gelirim. Sanırım sapyoseksüelim.”

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel, akıllı veya zeki sözcüğünün latincesi olan sapien ile sexualis'in birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Sapyoseksüelliğin basit olarak tanımından bahsetmek gerekirse ikili ilişkilerde kişinin ‘’ben onun beynini seviyorum’’ cümlesiyle özetleyebiliriz. Sapyoseksüel kişiler genellikle entelektüellikten, zekadan ve zekice yapılan espirilerden hoşlanan kişilerdir.

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