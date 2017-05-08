Bahar ve Nihal Candan'la ilgili bomba fotoğraf

Murat Boz ve Eser Yenenler'le basıldıktan sonra magazin gündeminde zirveye oturan Candan kardeşlerin babalarının fotoğrafı ortaya çıktı.



Ünlü popçu Murat Boz ve Eser Yenenler'le yakalandıktan sonra tüm gözlerin üzerine çevrildiği Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin özel hayatları fazlasıyla merak ediliyor.

BABALARININ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Gerek katıldıkları programlardaki tutumları, gerekse sosyal medya hesaplarından yaptıkları cesur paylaşımlarla dikkat çeken Candan kardeşlerin, babaları olduğu söylenen kişiyle fotoğrafları elden ele dolaşmaya başladı.

Candan kardeşlerle babaları arasında fazla yaş farkının olmaması dikkat çekiyor.

İşte Candan kardeşlerin babası;