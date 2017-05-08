Akdeniz'de facia ! Göçmenleri taşıyordu
Akdeniz'de facia ! Göçmenleri taşıyordu
Tartışmaya Mustafa Sarıgül de katıldı !
Tartışmaya Mustafa Sarıgül de katıldı !
Yeni telefon alacaklara müjde !
Yeni telefon alacaklara müjde !
FETÖ'nün darbe girişimi davalarıyla ilgili flaş gelişme
FETÖ'nün darbe girişimi davalarıyla ilgili flaş gelişme
Atatürk hakkındaki sözler için soruşturma açıldı
Atatürk hakkındaki sözler için soruşturma açıldı
Bu beldeye yerleşene para veriyorlar !
Bu beldeye yerleşene para veriyorlar !
Ünlü şarkıcının konseri feci bitti ! Her şey bir anda oldu
Ünlü şarkıcının konseri feci bitti ! Her şey bir anda oldu
Malkoç ''CHP ile görüşme iddialarına'' cevap verdi
Malkoç ''CHP ile görüşme iddialarına'' cevap verdi
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 08 Mayıs 2017 18:57

Bahar ve Nihal Candan'la ilgili bomba fotoğraf

Murat Boz ve Eser Yenenler'le yakalanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin babalarının fotoğrafı ortaya çıktı.

Bahar ve Nihal Candan'la ilgili bomba fotoğraf
A+ A-

Murat Boz ve Eser Yenenler'le basıldıktan sonra magazin gündeminde zirveye oturan Candan kardeşlerin babalarının fotoğrafı ortaya çıktı.
 
Ünlü popçu Murat Boz ve Eser Yenenler'le yakalandıktan sonra tüm gözlerin üzerine çevrildiği Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin özel hayatları fazlasıyla merak ediliyor.

BABALARININ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Gerek katıldıkları programlardaki tutumları, gerekse sosyal medya hesaplarından yaptıkları cesur paylaşımlarla dikkat çeken Candan kardeşlerin, babaları olduğu söylenen kişiyle fotoğrafları elden ele dolaşmaya başladı.

Candan kardeşlerle babaları arasında fazla yaş farkının olmaması dikkat çekiyor.

İşte Candan kardeşlerin babası;

murat boz , eser yenenler , baba , nihal candan , bahar candan