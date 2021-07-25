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Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse...

Sosyal medyada yaptığı komik video paylaşımlarıyla dikkat çeken Behzat Uygur, montajladığı son video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Usta oyuncu Behzat Uygur, son zamanlarda yaptığı video'larla sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.

Behzat Uygur son olarak İzzet Yıldızhan'ın balkonunda şarkı söylediği videoyu kendine uyarladı. Uygur ünlü türkücüden bin Euro istedi, videoyu kendi paylaşımıyla montojladı. Uygur'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Behzat Uygur'un komik videosuna beğeni ve yorum yağdı.

Etiketler izzet yıldızhan behzat uygur
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