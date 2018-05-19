''Benim temizlikçimi, arkadaşımı hamile bırakan kocalarım oldu''

Ahu Tuğba, 80’ler Türk sinemasının efsane isimlerinden. 10 yıldır kızı Anjelik ile birlikte Miami’de yaşıyor.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, Posta’ya verdiği son röportajında özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Ahu Tuğba “Babamı 11 yaşında beri görmüyorum, ‘Adımızı lekeledin’ diyerek bana sırtını döndü. Oysa ben ondan intikam almak için oyuncu oldum” ifadelerine yer verdi.

Ahu Tuğba, kaç kez evlendiğini hatırlamadığını ve evlendiği kişilerin, evine giren çıkan arkadaşlarıyla, hatta evde çalışan temizlik personeliyle bile yattıklarını itiraf etti. Tuğba “Arkadaşlarımı hamile bırakan kocalarım oldu” diyerek herkesi şaşırttı.