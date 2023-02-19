Bergüzar Korel çadır arıyor: Günlerdir aynı çağrı ile ulaşmaya çalışıyorum

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası Bergüzar Korel hem çocuklara hem de afetzedelere yardım etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var.

Depremlerin ardından bölge için seferberlik sürerken Bergüzar Korel de ihtiyacı olanlar için çadır arayışında.

Kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç ile birlikte AHBAP Derneği'ne 400 bin TL bağışta bulunan Korel paylaşımında "Maalesef hâlâ aynı ilanı paylaşmaya devam ediyorum çünkü hâlâ çadır yok AFAD hâlâ götürmedi çünkü muhtara başvuru lazımmış muhtar vefat etmiş azayı da bulamıyorlar tabii ki kayıplarının peşindedir. Ne yapacağız bekleyelim çocuklar zatürre mi olsunlar?" dedi.