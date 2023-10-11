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Beyaz Show ekranlara geri dönüyor

Beyaz Show ekranlara geri dönüyor
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Beyazıt Öztürk'ün sunduğu ve televizyon ekranlarının unutulmaz programlarından olan Beyaz Show yeniden televizyon ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Beyaz Show'un yeni kanalı...

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programları olan Beyaz Show'un geri döneceğine sair haberler sosyal medyada gündem oldu. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı katıldığı TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceğini söyledi.

"Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var!" diyen Ilıcalı, Beyaz Show'un yılbaşında ekranlara geleceğini söyledi.

İlk Beyazıt Öztürk açıklamıştı

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayınlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu. Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk, TV8 ile anlaştı.

Ünlü sunucu Beyaz Show'un yanı sıra efsane yarışma Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek.

 

Etiketler beyazıt öztürk beyaz show tv8
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