Beyazıt Öztürk’e ''Mal varlığına tedbir konulsun'' davası

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’e, Almanya’da faaliyet gösteren bir organizasyon firması tarafından sponsorluklardan doğan anlaşmazlıklar yüzünden dava açıldı.

Almanya’da faaliyet gösteren organizasyon firması Riba Events, sözleşmesini iptal eden ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ü mahkemeye verdi.

Öztürk’ü mahkemeye veren Riba Events isimli firma, açtığı alacak davasında mahkemeden Öztürk’ün mal varlıklarına ihtiyati tedbir konulmasını talep etti. Firma davayı açma sebebi olarak Öztürk’ün sözleşme gereği reklam sponsorluğundan gelen yüzde 20’lik payı vermemesini gösterdi.

Beyazıt Öztürk ile Almanya’da faaliyet gösteren organizasyon firması Riba Events’ın sahibi Rıza Cerit arasında Avrupa’da sahne programlarının düzenlenmesine dair yapım ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmişti. Sözleşme maddelerine göre Beyazıt Öztürk, organizasyon şirketine yüzde 20 pay verecekti.

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre; Riba Events firması, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show Live programları için, Avrupa’nın büyük firmalarından Egetürk firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Riba Events firmasının aracılık etmesi sonrasında Beyazıt Öztürk ve Egetürk arasında 480 bin euro’luk reklam anlaşması yapıldığı iddia edildi.

Reklam anlaşmasından bir hafta sonra Beyazıt Öztürk, Riba Events’ın sahibi Rıza Cerit’e mail ve WhatsApp üzerinden aralarında akdedilen, temsil yetkisi içeren protokolün fesih ettiğini açıkladı. Bir hafta sonra da Beyazıt Öztürk, fesih konusunda ihtarname gönderdi.

Öztürk iddiaya göre yüzde 20 reklam gelirinden pay vermemek için sözleşme yaptığı Riba Events firmasını saf dışı bırakarak Egetürk ile doğrudan anlaştı. Öztürk anlaşma sonrası Egetürk firmasının reklam yüzü olarak 9 reklam filmi çekti.

ALACAK DAVASI AÇILDI

Riba Events firması 31 Aralık 2022 tarihine kadar aralarında sözleşme bulunmasına rağmen sözleşmeyi haksız olarak fesheden Beyazıt Öztürk’e avukatı Eda Salman aracılığıyla belirsiz alacak davası açtı.

İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde avukat Eda Salman, “Taraflar arasında akdedilen 27 Haziran 2019 tarihli protokol feshedilmiş olsa da, Beyazıt Öztürk ile Egetürk arasında yapılan anlaşma, Riba Events firmasının başlattığı müzakere ve hazırladığı alt yapı üzerine kurulmuştur. Yani müvekkil, davalının Egetürk ile arasındaki reklam anlaşmasının ifası anında ve ölçüsünde ücrete hak kazanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öztürk’ün yargılandığı duruşma ise Ocak ayında görülecek.

(Kaynak)