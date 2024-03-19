Bitmeyen küfürler, hakaretler Esra Erol'u çıldırttı

ATV ekranlarında yayınlanan ve sık sık stüdyoda yaşanan skandallarla gündeme gelen Esra Erol'da programında bu sefer de küfürler ve hakaretlerin sonu gelmeyince ünlü sunucu Esra Erol, kadın konuğu yayından kovdu.

ATV ekranlarında her gün gündüz kuşağında izleyicileri ile buluşan Esra Erol, bu sefer de evi terk eden eşi E.P.'ı aramaya gelen H.P.'ın anlattıkları programa damga vurdu.

H.P., eşine olan bağlılığını dile getirirken, "Giyim tarzımdan günlük bakım rutinime kadar birçok alanda değişiklik yaptım, ama eşimin neden ayrıldığını anlayamadım" diyerek gözyaşları içinde Esra Erol'dan yardım istedi.

Gözyaşları arasında konuşan H.P., "Ona sarı papatyam diyordum, iki gözümün çiçeği. Onun için her şeyi yaptım, ama o gitti" dedi. Geçtiğimiz gün canlı yayına telefonla bağlanan E.P. ise, kızının geleceği için evlendiğini belirterek, "Onu hiç sevmedim, sadece kızım için katlandım. H.P.siz hayatımı yaşayacağım" sözleriyle herkesi şaşırttı.

H.P. ise, "Karım iç güveysi olduğum için beni eziyor. E.P.'den ayrılmayacağım. Bana maddi destek sağlayın" dedi. Canlı yayında eşler arasındaki gerginlik tırmandı. Stüdyoda birbirlerine doğru yürüyen eşler, çalışanlar tarafından ayrıldı. H.P., 'Sarı papatyam' dedim, 'kaktüs' çıktı. Ben artık eşimden boşanmak istiyorum" dedi.

Esra Erol kadın konuğu stüdyodan kovdu

Esra Erol, E.P.'ın küfürlerine kayıtsız kalamadı ve konuğu stüdyodan çıkardı. "Ağır tahrik ediyor, özellikle küfür ediyor, bilinçli yaptığının farkındayım" şeklinde konuştu.