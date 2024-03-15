Black Mirror hayranlarına müjde: Black Mirror'ın 7. sezonu geliyor

Netflix, distopik hikayeleriyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Black Mirror'ın 7. sezonunun 2025'te seyirciyle buluşacağını duyurdu.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Netflix dizisi Black Mirror'ın 7. sezonunun 2025'te yayınlanacağı duyuruldu. Netflix'ten yapılan açıklamada dizinin yeni sezonunun 6 bölümden oluşacağı belirtildi.

Netflix Türkiye'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "6 yeni hikâye. Black Mirror 2025'te geri dönüyor" denildi.

6. sezonu eleştirmenlerden ve seyirciler karışık yorumlar alan dizi, Charlie Brooker imzası taşıyor.

Dizinin 6. sezonunda Clara Rugaard, Salma Hayek, Annie Murphy, Aaron Paul, Josh Hartnett gibi ünlü isimler yer almıştı.

Distopik antoloji dizisi Black Mirror, 7. sezon onayını geçtiğimiz yıl kasım ayında almıştı.

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