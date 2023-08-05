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Breaking Bad'in efsane ismi hayatını kaybetti

Breaking Bad'in efsane ismi hayatını kaybetti
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Breaking Bad adlı dizide Hector Salamanca karakteriyle hafızalara kazınan Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde oynadığı rollerle ünü artan Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul'da yer alan yeraltı uyuşturucu karteli Salamanca ailesinin lideri Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla geniş hayran kitlesi yaratmıştı.

Margolis, Hector olarak da bilinen "Tio" rolü için 2012 Primetime Emmy Ödülü'ne En İyi Konuk Erkek Oyuncu aday gösterilmişti.

Margolis ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik iş birlikleriyle de tanınıyordu.

Mark Margolis, Pi, Requiem for a Dream, Noah, Black Swan ve Fountain filmlerinde de yer aldı.

Etiketler breaking bad mark margolis
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