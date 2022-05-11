Britney Spears'dan 'Türkiye' paylaşımı

İstanbul'daki bir anaokulunda öğretmenlik yapan Dilara öğretmen, öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyadan paylaşmıştı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Amerikalı şarkıcı Britney Spears da Türkiye'de çekilen duygu yüklü o görüntüleri, sosyal medya hesabından "Bu video beni ağlattı!" notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla annesini görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Gözleri dolan çocuk daha sonra annesine sarılıp, elini defalarca kez öpmüştü. Annesinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuğun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolardan biri olmuştu.

"GERÇEKTEN KÜÇÜK BİR BEYEFENDİ"

O görüntüleri izleyen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, gözyaşlarına hakim olamadı. Videoyu 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Spears, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim. En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler Günü'nde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin. Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun.