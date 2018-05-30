Buse Varol'un görüntüleri olay oldu

Alişan-Buse Varol çifti, dün akşam evlerinde yakın dostları Çağla Şıkel, Hakan Akkaya ve Burçin Göksu’yu konuk etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Varol ile Göksu ayakları bağlı bir şekilde yarış yaptı. Alişan’ın kaydettiği görüntülerde Burçin Göksu, Buse Varol'u itekleyerek yere düşürdü.

Göksu'nun "Beni iteklemeyecektin şeytan gelin. Bedelini ağır ödersin" notu ile paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar görüntüleri eğlenceli bulurken, bazıları ise Buse Varol’a yapılan hareketin sert olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

İŞTE O YORUMLAR

-Gerçekten izlerken sinir oldum. Ne olursa olsun bir bayana hele de ayakları bağlıyken bu şekilde hareket hiç yakışmadı ve sanki çok komikmiş gibi en çok da sen gülüyorsun. Alışan eminim çok sinirlendi ama efendiliğini bozmak istemedi...

- Bu nasıl bir şaka?

- Çok güldüm sayenizde, harikasınız!

- Şaka bile olsa hiç hoş değil...

- Komik bir hareket değil. Oldum olası el şakalarından hiç hoşlanmam.

- Süperdiniz ya yok böyle doğallık. Ben çok güldüm.