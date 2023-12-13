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Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinden ilk fragman geldi

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FOX TV'de yayımlanacak olan ve Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Gaddar dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi.

FOX’un Ay Yapım imzalı yeni dizisi "Gaddar"ın heyecanla beklenen ilk tanıtımı yayımlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı diziden paylaşılan tanıtım, "Gaddar"ın sert dünyasına dair ipuçları veriyor.

Gaddar dizisinin konusu

Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve şimdiden büyük bir merakla beklenen ‘Gaddar’ etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. 

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir.

Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın "Gaddar" şarkısı eşlik ediyor.

Gaddar dizisinin oyuncu kadrosu

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı dizide Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’a Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimler eşlik ediyor.

 

Etiketler gaddar yeni dizi fox tv fox çağatay ulusoy
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