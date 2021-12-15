  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı

Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı

Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı

BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali, İbrahim Büyükak'a benzetildi.

Şimdilerde BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer aldığı kilolarla adından söz ettirdi. Yakışıklı oyuncunun son halini ise Survivor All Star kadrosunda yer alan Çağan Atakan Arslan paylaştı.

İBRAHİM BÜYÜKAK'A BENZETİLDİ
Yarışma için sıkı çalışmalara devam eden Çağan Atakan Arslan, Instagram hesabından Çağatay Ulusoy ile spor salonunda çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise Ulusoy'un aldığı kilolar oldu. Başarılı oyuncunun son halini görenler ise meslektaşı İbrahim Büyükak'a benzetti. Ulusoy'un yeni imajı hakkında sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapıldı.

 

 

Etiketler çağatay ulusoy ibrahim büyükak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bilim insanları şaşkın! ''Omicron benzeri görülmemiş şekilde yayılıyor''
Canlı yayında ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' deyip, erken seçimin tarihini açıkladı
Ordulu genç hurdadan 2 TL'ye 50 km yol giden araç icat etti!
Atkıları, eldivenleri hazırlayın! Kar geliyor...
Kendin kes kendin ye! Tavuk fiyatları uçtu, vatandaş çözümü böyle buldu
Bomba kulis: Millet İttifakı hem genişliyor, hem ismi değişiyor!
Dünya diken üstünde... Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor
Burcu Özberk bikinili paylaşımıyla kış günü yazı geri getirdi
Yılın son faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Ünlü astrolog açıkladı: Hangi burç yatakta daha iyi ?