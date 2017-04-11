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  1. 11 Nisan 2017 19:04

Can Nergis sessiz sedasız evlendi

Ünlü oyuncu Can Nergis, model sevgilisi Jelena Milosavjevic ile yurt dışında sessiz sedasz evlendi.

Can Nergis sessiz sedasız evlendi
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Oyuncu Can Nergis, Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic'le yurt dışında sessiz sedasız evlendi.

'Anne' dizisinde 'Ali Arhan' karakterine hayat veren 31 yaşındaki Can Nergis’in, geçtiğimiz hafta Hollanda’da evlendiği ortaya çıktı.

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; yakışıklı oyuncu, Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic ile aile arasında nikah masasına oturdu.

Daha önce Arda Turan’la Deri Tanıtım Grubu’nun yüzü olan Jelena Milosavjevic, evlenir evlenmez İnstagram hesabında soyadını 'Jelena Nergis' olarak değiştirdi.

can nergis , oyuncu , model , evlilik