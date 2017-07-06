Caner Toygar'dan ''ölüm'' mesajı !

ATV ekranlarında yayınlanan izdivaç programında Berke Kentli ile evlenen Caner Toygar'ın mutluluğu kısa sürdü. Eşi evi terk ettikten sonra büyük bir psikolojik çöküntü yaşayan Caner'in son paylaşımı ise sevenlerini korkuttu.

"BELKİ GECE ÖLÜRÜM"

Geçen hafta instagram hesabından 'eşini sevdiğini ve barışacaklarını' yazan Caner, Berke'den umduğu yanıtını alamadı. Tüm çabalarına rağmen eşini eve döndüremeyen Caner, uzun süre paylaşım yapmayacağını belirterek "belki gece ölürüm" notunu düştü.

İşte Caner'in düğün fotoğrafının altına düştüğü not;

"Uzun bir süre paylaşım yapmayacağım herkes hakkını helal etsin. Her gelen geçen yeniden boğuyor beni. Belki gece ölürüm, farkında değilim. Sen gidince yaşamak fazla tehlikeli. Geçer ve unuturum öyle mi? Buraya kadar öyle mi, Akşamın son vapuruyla çekip giderken ellerimden, Anılarımdan düşeceğim seni öyle mi, Bu ne ucuz bir hoşça kal senin ki, Böyle bırakmak ne kolay öyle mi, Dalgalara şarkımızı, Yarın yok artık ben de yokum öyle mi?"