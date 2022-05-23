Canlı yayında olay itiraf: ''Eşimin yanında ahlaksız teklif aldım''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan Doğuş canlı yayında eşinin yanında aldığı ahlaksız teklifi açıkladı.

Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Doğuş, 2014'te yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Doğuş, "Aile önemli, düzen önemli. Ben hiçbir zaman düzensiz olmadım. Erken yatar erken kalkarım, bunlar çok önemli. Yememe içmeme çok önem verimi. 'Doğuş rahat durmaz iki yıla boşanır' diyenler vardı. Çocuklarım oldu, 'Çocuklar bir yaşına gelince boşanır' dediler. Çocuklar altı yaşına girdiler, herhalde artık demiyorlardır. Eğer burada konser veya bir proje varsa işlerimi hallediyorum, 1-2 gün dinlendikten sonra Azerbaycan'a gidiyorum" şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı gazeteci ve sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaşadığı bir olayı anlatan Doğuş ahlaksız teklifi nasıl aldığını da anlattı.

"AHLAKSIZ TEKLİF DURUMU OLDU"

48 yaşındaki şarkıcı, "Sen buradayken eşinin aklı kalıyor mu? Kıskançlıklar oluyor mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

Kalıyor tabii, karşılıklı. Benim de aklım onda kalıyor. İlk dönemler kıskançlık oluyordu ama artık oturdu. Sekiz yılı geçtik. Biri bir şey istiyorsa alyans durdurmuyor. Eşim bana gelen tekliflerden birine denk geldi. Ben sahnedeyken seyircilerinden biri bir cümle kullandı, bütün orkestra sustu. Eşim de orada, en kötüsü o. Ahlaksız teklif durumu oldu, açık açık bağırdı. Eşim bana baktı, güldü. Sonra ben de güldüm. Alyansımı gösterdim, ne yapayım!

"SAÇ EKTİRDİM"

Doğuş ayrıca "Çok iyi görünüyorsun. Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" yorumu üzerine iki sene önce saç ektirdiğini itiraf ederek "Kel değildim ama aralarda boşluklar vardı. Yaş itibariyle saçım dökülmeye başlamıştı. Akıllılık ettim ve saç ektirdim" dedi.