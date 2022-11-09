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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu

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BluTV'nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin yeni bölümlerinin yayın tarihi açıklandı.

BluTV'de yayınlanacak 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi''nin tarihi belli oldu.

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi' yeni bölümleriyle 6 Aralık 2022 günü BluTV'de yayınlanacak.

10 bölüm olacak 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisi, ilk kez 2010 yılında ekranlara gelen 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin 5'inci sezonu olacak.

BluTV’nin yeni yapımında oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha izleyicilerle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor. 

Senaryosunu Ercan Uğur'un yazdığı dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstleniyor.

Etiketler Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi Behzat Ç. blu tv
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