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Cem Yılmaz gösterisinin gelirini bağışladı

Cem Yılmaz gösterisinin gelirini bağışladı
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Ünlü şovmenKomedyen Cem Yılmaz, 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni çalışmasının gösteriminden elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelenen 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni performansından elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı. Yılmaz, "Pek Yakında filmimizi izleyip yorumladığımız gecemize katılanlara teşekkür ederim" dedi. Bağış miktarı ise resmi olarak açıklanmadı.

Oyuncular Sendikası yaptığı açıklamada Cem Yılmaz'a teşekkür etti:

"Sevgili üyemiz Cem Yılmaz'a tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Oldukça özel anların yaşandığı, hepimiz için çok kıymetli bir geceydi. Elini üzerimizden hiç çekmeyen, her zaman meslektaşları ile omuz omuz olan çok değerli üyemiz Özkan Uğur'u ise özlemle andık. Meslektaş adaylarımız, konservatuvar öğrencilerini de bu özel gecede ağırlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Dayanışmayla, Güzel günlere..."

 

Etiketler cem yılmaz Cem Yılmaz gösterisi gösterisinin geliri gelir gösteri geliri Pek Yakında – Extr Act
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