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  3. 06 Ocak 2021 16:12

Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum

Şarkıcı Ceylan Ertem, online konserle sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, ''Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum.'' dedi.

Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum
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Ünlü şarkıcı " Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" dedi.

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