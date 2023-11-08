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Cezaevi yönetiminden Dilan Polat'a kıyafet uyarısı

Cezaevi yönetiminden Dilan Polat'a kıyafet uyarısı
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Tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun kıyafet talepleri için cezaevi yönetiminin kendilerini uyardığı ortaya çıktı.

Eski adıyla Silivri Cezaevi, şimdiki adıyla Marmara Cezaevi yönetimi, kıyafet getirtmek istediklerini söyleyen Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'ya uyarıda bulundu. Yönetim, "Burada asla marka, pahalı, lüks eşyalar olmayacak. Bu, cezaevindeki sınıfsal eşitliği bozar. Pazar malı olsun, yoksa da gelin cezaevi kantininden alın" cevabını verdi.

Günde 750 bin lira harcadığını söyleyen Dilan Polat'ın cezaevinde ayda sadece 4 bin lira harcama hakkı bulunuyor.

Cumhuriyet

Etiketler dilan polat cezaevi kıyafet cezaevi yönetimi
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