Çukur'da merakla beklenen ismin intikamı finale damga vurdu

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen 67. bölümüyle sezon finali yaptı. Çukur sezon finaline Akın Koçovalı, Yücel, İdris Koçovalı ve Aliço damga vurdu.

İDRİS ÖLDÜ MÜ?

Yamaç ve İdris'e ise büyük bir tuzak kuruldu. Yücel ve Akın Koçovalı ailenin kadınlarını kaçırdı. Baba oğul, Koçovalılar'ın kadınlarını kurtarabilmek için birbirlerine silah doğrultmak zorunda kaldı. Yücel Yamaç'tan babasını öldürmesini istedi. İdris ise ailenin kadınlarını kurtarabilmek için Yamaç'tan kendisini vurmasını istedi. Silah seslerinin duyulduğu sahnede ne olduğu ise ortaya çıkmadı. İdris Koçovalı'nın ölüp ölmediği ve Yamaç'ın nerede olduğu ise yeni sezonda belli olacak.

AKIN KOÇOVALI'DAN BÜYÜK İHANET!

Çukur'da geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve cezaevinden tahliye olduktan sonra eve dönen Selim'in oğlu Akın Koçovalı ailesine ihanet etti. Akın Koçovalı, Çukur'un başına geçebilmek için Yamaç'ın yakarak öldürmeye çalıştığı Yücel'i kurtardı ve iş birliği yaptı. Akın'ın ihanetiyle babası Selim, amcası Cumali ve Salih ile mahallenin önde gelen isimleri cezaevine girdi. Finalde ise Çukur'un başına geçen Akın Koçovalı herkese elini öptürdü.

ALİÇO ORTAYA ÇIKTI

Geçen bölümde öldüğü iddia edilen Aliço'nun ise yaşadığı ortaya çıktı. Geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço sağ kurtuldu. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaptı. Aliço şık kıyafetler için lüks bir villada zorla tutulurken, perde arkasından onu gözleyen kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çukur dizisi sezon finalinde, Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi ortalığı karıştırdı.

Yücel’i adım adım tuzağa çeken Yamaç kurduğu ayı kapanı sayesinde istediğini aldı. Ayağını kaptırıp hareketsiz kalan Yücel, Yamaç’ın elindeki battaniyeye ateş ettiğini görünce çıldırdı. Baş düşmanını köşeye sıkıştıran Yamaç, Yücel’i zincirlerle bağlayıp etrafına benzin döktü. Sevdiklerinin intikamını almak isteyen Yamaç hiç düşünmeden ortalığı ateşe verdi. Yamaç, Yücel'in çığlıklarını duyunca öldüğünü sandı. Ancak ailesine ihanet eden Akın Koçovalı, Yücel'i ölümden kurtardı. Akın, Akşın'ın intikamı olarak Yücel'in bir bacağını kesti.

Yamaç’ın deftere çizdiği planı hafızasına atan Akın bu sayede Yücel’i buldu. Yücel’in yanına alevlerin içine dalan Akın birlikte çalışmayı teklif etti. Çukur’un başına geçme karşılığında tüm Koçovalıları vereceğini söyleyen Akın, Yücel’den kabul yanıtını alınca zincirleri keserek onu kurtardı. Koçovalı kardeşlerin hapse girmesi ile alan boşalınca takımını giyen Akın evdekileri elini öptürdü. Merasimden sonra çalışma odasına geçen Akın, İdris’in koltuğuna oturdu.