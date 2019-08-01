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  3. 01 Ağustos 2019 17:34

Demet Akalın'a ilginç soru: Hira kaçırılmış olabilir mi ?

Demet Akalın, sosyal medyada ''Hira'yı kaçırmış olabilir mi ?'' diye tweet atan takipçisine yanıt verdi. Akalın, kızı Hira'ya benzeyen fotoğraftaki çocuk için ''Büyük ama benziyor'' dedi.

Demet Akalın'a ilginç soru: Hira kaçırılmış olabilir mi ?
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Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, bir takipçisinin fotoğraf paylaşarak "Hira'yı kaçırmış olabilirler mi?" mesajına cevap verdi.

Programındaki yoğunluğa rağmen sosyal medyada da oldukça aktif olan şarkıcı Demet Akalın, takipçilerinden gelen mesajların büyük çoğunluğuna karşılık vermeye özen gösteriyor.

HİRA'YA BENZETTİ
Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından metroda çektiği ve Demet Akalın'ın kızı Hira'ya benzettiği çocuğun fotoğrafını şarkıcıyı da etiketleyerek paylaştı.

"BENZİYOR"
Demet Akalın da bu gönderiye "Büyük bu ama benziyor" cevabını verdi.

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