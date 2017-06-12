Deniz Çakır'dan çocuk gelinlerle ilgili olay paylaşım

Henüz okul çağında olan minik kızların babaları hatta dedeleri yaşındaki adamlarla evlendirildiğine dair haberlere sıklıkla rastlıyoruz. Bu konunun engellenmesi adına her ne kadar büyük bir savaş veriliyorsa da ne yazık ki çoğu zaman başarılı olunamıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz Deniz Çakır da çocuk gelinlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaşananlara karşı olan tepkisini dikkat çekici ifadelerle gösteren Deniz Çakır şunları yazdı: “Çocuğu yaşındaki kızlara ‘kendi cinsel yetersizlikleri’ yüzünden meyleden erkek müsveddeleri Allah belanızı versin! NET… Herkes de ana-baba olmasın ya… Koruyun çocuklarınızı… Şu paylaşımın altına bile abuk sabuk şeyler yazanlar bir gidin ya… Bir kendinize gelin yaa…”