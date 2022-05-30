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Derya Uluğ ve Funda Arar yerine konsere çıkacak isimler belli oldu: Gülşen'i hedef alan...

Derya Uluğ ve Funda Arar yerine konsere çıkacak isimler belli oldu: Gülşen'i hedef alan...

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde yapılacak Melek Mosso konserinin iptal edilmesi sonrası festivalden çekildiklerini duyuran Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerine konsere çıkacak isimler belli oldu.

Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alacağı açıklanan Melek Mosso’nun konseri, gerici derneklerin hedef göstermesi sonrası ‘İslami hassasiyetler’ bahanesi ile belediye tarafından iptal edilmiş, Mosso’nun yerine Seda Sayan'in konser vereceği açıklanmıştı.

Aynı festival kapsamında konser vermesi beklenen Funda Arar ve Derya Uluğ, Melek Mosso’ya destek olmak için konserden çekildiğini açıklamıştı.

YENİ İSİMLER BELLİ OLDU
Arar ve Uluğ’un yerine Niran Ünsal, Işın Karaca ve Altay getirildi.

IŞIN KARACA'YA ÖDÜL 
Işın Karaca, sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen'i hedef alan açıklamaları ile gündeme gelmiş, Karaca yaptığı açıklamalarda; ''Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum'' demişti. 

Etiketler konser isparta
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