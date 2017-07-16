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  3. 16 Temmuz 2017 10:21

Dilan Çıtak'ın annesi kameralara yakalandı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi gazetecilere yakalanınca yüzünü kapattı.

Dilan Çıtak'ın annesi kameralara yakalandı
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, babasının soyismini almak istediğini belirtti. Karaköy Marjo’da önceki akşam sahne alan Çıtak, sahne öncesi gazetecilerle sohbet etti.

Bir muhabirin soyismini sorması üzerine Çıtak, ”Beni bu yaşıma kadar getiren babamın soyismini taşımaktan asla gocunmadım. Ancak Tatlıses, ismini taşımak onun nimetlerinden faydalanmak isterim. Tatlıses soyadını taşımak onur verici ve gurur verici bir olay. Çocukları olarak o soyismin saygınlığını taşımak isterim” şeklinde cevap verdi. Sevgilisi Levent Dörter ile bu sene annesinin rahatsızlığından dolayı evlenemediğini söyleyen Çıtak, seneye dünya evine gireceğinin müjdesini verdi. Mekan çıkışında Nişanlısı Levent Dörter'le görüntülenen Çıtak'a annesi Işıl Çıtak sorulunca, "Annem çoktan gitti" dedi. Bu sırada mekanı arka kapıdan terk ettiği görülen Işıl Çıtak'sa objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Işıl Çıtak, "Çocuklar ben iş kadınıyım. Ünlü değilim. Beni niye çekiyorsunuz?" diyerek yüzünü kapattı.

Milliyet

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