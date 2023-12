Dilan Polat: ''Hiç iyi değilim, boğuluyorum''

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçları nedeniyle eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat'ın, eşinin kız kardeşi Kübra Polat'a yazdığı mektuptaki satırlar dikkat çekti. Kübra Polat'ın bir kısmını sosyal medyadan paylaştığı mektupta Dilan Polat'ın "Boğuluyorum burada" ifadesini kullandığı görüldü.

Kara para aklama suçu kapsamında tutuklanan fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat'a mektup gönderdi. Kübra Polat, kendisine gelen mektupta yazınları paylaştı.

Akşam'ın haberine göre Kübra Polat, "Mektupları bugün ulaştı tam 2 sayfa, bir parçasını paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum, çocuklarınız annem ve bana emanet" dedi.

Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor:

"Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şu an saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."